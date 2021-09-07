المبعوث الأمريكي يزور موسكو وباريس لمناقشة النووي الإيراني

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إن مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران روبرت مالي سيزور موسكو وباريس، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وأوروبيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

ويأتي ذلك عقب اتهام وجهته، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء، إلى إيران بمواصلة كسر العديد من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته، العام 2015، مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم، ومخزون اليورانيوم المخصب.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الفصلي إن مخزون الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم المخصب ”يتضمن نحو 10 كيلوغرامات مخصبة حتى 60%، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة“.

وانتقدت الوكالة إيران بشدة لاستمرارها في عدم الإجابة عن أسئلة منها ما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في 3 مواقع غير معلنة، وهو ما قد يعقّد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقالت الوكالة في واحد من تقريرين فصليين عن إيران: ”يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن قضايا الضمانات الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة لا تزال دون حل حتى بعد قرابة العامين“.

وقالت ”رويترز“ إنها راجعت التقارير السرية التي قدمها المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، للدول الأعضاء في الوكالة، والتي صدرت قبل اجتماع مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل.

وذكر التقرير الثاني أن على إيران أن تحل القضايا المعلقة الخاصة بالمواقع ”دون مزيد من التأخير“.

وتشمل هذه القضايا أسئلة عن موقع رابع لم تفتشه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهته، ردَّ مندوب طهران لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي، على اتهامات رافائيل جروسي، مشيرًا إلى أنه ”ليس من حق أحد أن يطالب إيران بتعليق أنشطتها النووية“.

وقال غريب آبادي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية إن ”على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على حياديتها، واستقلالها، ومهنيتها“.

واتهم الدبلوماسي الإيراني الوكالة الدولية بتضخيم بعض القضايا المتعلقة بإيران لأسباب سياسية، زاعمًا أن ”ذلك يأتي بضغط من بعض الدول“، دون أن يسميها.