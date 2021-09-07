أردوغان يلتزم الحذر إزاء الحكومة الأفغانية الجديدة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، بتصريحات حذرة إزاء الحكومة الأفغانية الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان، مؤكدا أنه سيرصد مسارها المستقبلي عن كثب.

وقال أردوغان في أول تعليقاته بشأن تعيين طالبان للملا محمد حسن أخوند رئيسا للحكومة، إنه لا يعرف إلى متى ستستمر التشكيلة الحالية للحكومة الجديدة.

وأضاف المسؤول التركي في تصريحات للصحفيين خلال ظهور إعلامي مشترك مع ضيفه رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي: ”كما علمتم للتو، من الصعب تسميتها دائمة، تم الإعلان عن حكومة موقتة“.

وتابع: ”لا نعرف إلى متى ستستمر هذه الحكومة الموقتة. واجبنا الآن هو متابعة هذا المسار عن كثب“.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قد أكد في وقت سابق يوم الثلاثاء، أن ”لا حاجة للمسارعة“ الى الاعتراف بحكومة طالبان.

وفي مقابلة تطرقت لمسائل عدة، أبدى تشاوش أوغلو، حذره حيال مستقبل العلاقات بين تركيا والحركة الإسلامية المتطرفة.

ودعا المجتمع الدولي الى التريث قبل الاعتراف بحكم طالبان، وهو موقف أشبه بذاك الذي تبناه الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع الجمعة الماضي.

وأفاد أنه ”لا حاجة للتسرع. هذه نصيحتنا للعالم بأسره. علينا التحرّك بشكل مشترك مع المجتمع الدولي“.

وتجري تركيا محادثات منتظمة مع طالبان في كابول، حيث مازال لديها حضور دبلوماسي، بشأن الشروط التي يمكن لأنقرة بموجبها المساعدة في تشغيل مطار العاصمة الأفغانية.

ويؤكد مسؤولون أمريكيون أنهم لم يعودوا يسيطرون على المجال الجوي في أفغانستان في حين إن المطار الرئيسي في كابول، الذي سيطر عليه الجيش الأمريكي في آب/أغسطس لإتمام عمليات الإجلاء، في وضع سيئ.

وأفاد تشاوش أوغلو أن ”تركيا تعمل مع قطر والولايات المتحدة على الشروط التي ستكون بالإمكان بموجبها إعادة فتح المطار أمام الرحلات الدورية التي يتطلبها إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين العالقين وإعادة البعثات الدبلوماسية إلى كابول“.

لكنه لفت إلى أن ”الأمن يبقى النقطة العالقة الأبرز“، مشددا على أنه ”لن يكون بالامكان استئناف الرحلات التجارية حركتها قبل أن تشعر شركات الطيران والتأمين بأن الظروف آمنة بما يكفي“.

وقال تشاوش أوغلو: ”من وجهة نظري، يمكن لطالبان أو القوات الأفغانية ضمان الأمن خارج المطار“.

وأضاف: ”لكن في الداخل، يمكن أن تكون هناك شركة أمنية يثق بها المجتمع الدولي أو كافة الشركات الأخرى. حتى وإن كانت شركات الطيران مثل الخطوط الجوية التركية متحمسة للتوجه إلى هناك، فإن شركات التأمين لن تسمح بذلك“.