الوكالة الذرية تتهم إيران بمواصلة انتهاك الاتفاق النووي وطهران ترد

اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الثلاثاء، إيران بمواصلة كسر العديد من القيود المفروضة عليها بموجب الاتفاق الذي أبرمته عام 2015 مع القوى العالمية الكبرى، ومنها ما يتعلق بمستوى تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم المخصب.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الفصلي إن مخزون الجمهورية الإسلامية من اليورانيوم المخصب ”يتضمن نحو عشرة كيلوغرامات مخصبة حتى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع أسلحة“.

وانتقدت الوكالة إيران بشدة لاستمرارها في عدم الإجابة على أسئلة منها ما يتعلق بآثار اليورانيوم التي عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، وهو ما قد يعقد استئناف المحادثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، بحسب وكالة ”رويترز“.

وقالت الوكالة في واحد من تقريرين فصليين عن إيران: ”يشعر المدير العام بقلق متزايد من أن قضايا الضمانات الموضحة أعلاه فيما يتعلق بالمواقع الأربعة في إيران والتي لم يتم الإعلان عنها للوكالة لا تزال دون حل حتى بعد قرابة العامين“.

وقالت ”رويترز“ إنها راجعت التقارير السرية التي قدمها المدير العام للوكالة رافائيل جروسي، للدول الأعضاء في الوكالة، والتي صدرت قبل اجتماع مجلس محافظيها المؤلف من 35 دولة الأسبوع المقبل.

وذكر التقرير الثاني أن على إيران أن تحل القضايا المعلقة الخاصة بالمواقع ”دون مزيد من التأخير“.

وتشمل هذه القضايا أسئلة عن موقع رابع لم تفتشه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهته، رد مندوب طهران لدى المنظمات الدولية، كاظم غريب آبادي، على اتهامات رافائيل جروسي، مشيرا إلى أنه ”ليس من حق أحد أن يطالب إيران بتعليق أنشطتها النووية“.

وقال غريب آبادي، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية إن ”على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على حياديتها واستقلالها ومهنيتها“.

واتهم الدبلوماسي الإيراني الوكالة الدولية بتضخيم بعض القضايا المتعلقة بإيران لأسباب سياسية، زاعما أن ”ذلك يأتي بضغط من بعض الدول“، دون أن يسميها.

وأضاف أنه ”بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ليس من حق أحد أن يطالب إيران بتعليق انشطتها النووية، وأن على أعضاء الوكالة الذرية الدولية الامتناع عن الضغط على الوكالة ومحاولة ابتزازها كأداة لأغراضهم السياسية“.

وكانت إيران قد بدأت منذ آيار/مايو 2019 بخرق بنود الاتفاق النووي بعد مرور عام على انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منه وتشدد العقوبات على طهران.

وقامت إيران في نيسان/أبريل الماضي، برفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 60%، الأمر الذي أثار قلق الدول الموقعة على الاتفاق النووي والمجتمع الدولي.

كما قامت بنصب أجهزة طرد مركزية متطورة وعرقلة عملية وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقعها النووية بموجب خطة شرعها البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه التيار المتشدد جرى التصويت عليها في أواخر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي بذريعة مواجهة العقوبات.

وخاضت إيران 6 جولات من المفاوضات النووية في فيينا مع مجموعة (4+1) بمشاركة أمريكية غير مباشرة. ولم تسفر تلك المفاوضات عن أي تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي.

وتوقفت المفاوضات النووية بطلب من طهران في حزيران/يونيو الماضي، بينما قالت إيران إنها ستعود للمفاوضات بعد تشكيل الحكومة الجديدة، ولم تحدد موعدا لاستئناف المحادثات.