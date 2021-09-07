زعيم "طالبان" يطلب من الحكومة الجديدة في أفغانستان التمسك بالشريعة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

طلب الزعيم الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله اخوند زاده، اليوم الثلاثاء، من الحكومة الجديدة التمسك بتطبيق الشريعة، وذلك في أول موقف له منذُ توّلي الحركة السلطة في أفغانستان.

وقال الملا هبة الله اخوند زاده في بيان باللغة الإنجليزية، ”أؤكد لجميع المواطنين أن الحكام سيبذلون كل ما في وسعهم للتمسك بالشريعة الإسلامية في البلاد“.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلنت حركة طالبان، تعيين الملا حسن أخوند، الذي تربطه صلات وثيقة بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائما بأعمال رئيس الوزراء، وذلك في أول تشكيل لحكومة أفغانية جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

كما أعلنت الحركة تعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وقال المتحدث الرئيسي باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي في كابول، إن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني، التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية.

فيما سيكون الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع، إلا أن كل المعينين سيكونون قائمين بالأعمال، بحسب ما أوضح مجاهد.

ولم يتضح ما هو الدور، الذي سيلعبه في الحكومة الملا هبة الله أخوند زاده، الزعيم الأعلى لطالبان، ولم يُرَ أخوند زاده أو يُسمع علنا منذ انهيار الحكومة المدعومة من الغرب واستيلاء طالبان على كابول الشهر الماضي.

وأخوند، القائم بأعمال رئيس الحكومة الجديدة، مقرب من أخوند زاده منذُ 20 عامًا.

وسعت طالبان مرارا لطمأنة الأفغان والدول الأجنبية إلى أنها لن تعود إلى نظام حكمها القاسي الذي فرضته عندما كانت في السلطة المرة السابقة، حيث كانت تنفذ عقوبات علنية عنيفة ومنعت النساء والفتيات من المشاركة في الحياة العامة.

وتعيين مجموعة من الشخصيات المرموقة من مختلف عناصر الحركة لم يعط أي مؤشر لأي تنازل تجاه الاحتجاجات، التي شهدتها كابول في وقت سابق اليوم، عندما أطلق مسلحون من طالبان النار في الهواء لتفريقهم.

وهتف مئات الرجال والنساء بشعارات منها ”تحيا المقاومة“ و“الموت لباكستان“ أثناء مسيرة للاحتجاج على حكم طالبان وما وصفوه بأنه ”تدخل باكستاني في شؤون أفغانستان“، وتنفي إسلام أباد ذلك.