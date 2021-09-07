بلينكن يدلي بشهادة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي عن أفغانستان الثلاثاء المقبل

يدلي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم 14 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك في جلسة للنظر في الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق ما أعلنته اللجنة عبر موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء.

وتعهدت لجان في الكونغرس يسيطر عليها الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه الرئيس جو بايدن، بإجراء تحقيقات صارمة حول النهاية الفوضوية لأطول حرب أمريكية الشهر الماضي.

وألقت المعارضة الجمهورية باللائمة على بايدن، لكن الديمقراطيين قالوا إنهم سينظرون في العقدين اللذين استغرقتهما الحرب كاملين في ظل رؤساء من الحزبين.

ومن المقرر أن تبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، (1400 بتوقيت غرينتش).