طالبان تعلن تشكيل أول حكومة لها في أفغانستان

أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تعيين الملا حسن أخوند، الذي تربطه صلات وثيقة بمؤسس الحركة الراحل الملا عمر، قائماً بأعمال رئيس الوزراء، وذلك في أول تشكيل لحكومة أفغانية جديدة، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على سيطرة الحركة على البلاد.

كما أعلنت الحركة تعيين الملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي للحركة، قائماً بأعمال نائب رئيس الوزراء.

وأضاف المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي في العاصمة الأفغانية كابول، أن سراج الدين حقاني، نجل مؤسس شبكة حقاني التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيكون قائما بأعمال وزير الداخلية.

وسيكون الملا محمد يعقوب، وهو نجل الملا عمر، قائما بأعمال وزير الدفاع.

وكان مسؤول في طالبان أعلن أنه من المقرر أن تعلن الحركة أول أعضاء تشكيلتها الحكومية الجديدة مساء الثلاثاء.

وقال أحمد الله واثق: ”تم الاتفاق على إعلان حكومة جديدة قبل عقد مراسم رسمية“، مضيفا أن أسماء ”بعض أعضاء“ الحكومة ستعلن خلال مؤتمر صحافي.

ووجهت طالبان دعوة إلى كل من تركيا والصين وروسيا وإيران وباكستان وقطر لحضور مراسم الإعلان عن تشكيل الحكومة.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.