تقرير: اجتماع استخباراتي إيراني يناقش مخاوف توجيه ضربات أمنية لطهران

عقد قادة وزارة الأمن والاستخبارات الإيرانية، وجهاز استخبارات الحرس الثوري، اجتماعا، وسط تصاعد تحديات الأمن القومي الإيراني، واحتمالية توجيه ضربات أمنية واستخباراتية لطهران، وفقا لوسائل إعلام إيرانية رسمية.

وعُقد الاجتماع بين وزير الأمن والاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، ورئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، وناقش ضرورة زيادة التعاون والتنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية، في إطار زيادة القدرة على تأمين الأمن القومي.

وفي إطار مناقشتها أبعاد ودلالات الاجتماع، قالت صحيفة ”كيهان.لندن“ المعارِضة، إن ”الاجتماع يأتي في ظل مواجهة إيران تحديات أمنية لا تتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية فحسب، وإنما ترتبط كذلك بالداخل الإيراني، الذي يواجه حالة متزايدة من الغضب والاحتجاج، وتزلزل بدورها شرعية النظام بشكل أكبر من أي وقت مضى“.

وجاء في تقرير للصحيفة أن ”وسائل الإعلام الإيرانية لم تكشف تفاصيل كثيرة عن طبيعة الاجتماع، فيما يبدو أن تصريحات المسؤولين موجهة لحكومة الرئيس السابق حسن روحاني، ووزير استخباراته محمود علوي، وأن بعض الشخصيات المسؤولة في النظام الإيراني زعمت أن ضعف روحاني وعلوي كان العامل للضربات الأمنية والاختراق الاستخباراتي التي تلقاها النظام“.

وتساءل التقرير: ”إذا ما كانت ستنجح الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي في سد ما أسماها حفر الاختراق الاستخباراتي، أم ستتوالى الضربات الأمنية ضد طهران“، لافتا إلى أن ”الشواهد تظهر أن احتمال توجيه ضربات جديدة لإيران لا يتعلق بأداة هذه الحكومة أو تلك“، وأن ”حفر الاختراق الاستخباراتي توجد في كل حدب وصوب داخل النظام الإيراني، حتى بين المسؤولين والأجهزة التي تريد ظاهريا سد هذه الحفر“.

وأعاد التقرير التذكير بـ“أبرز الضربات الأمنية التي تلقتها إيران خلال السنوات الأخيرة، منها عملية اغتيال كبير العلماء النوويين الإيرانيين محسن فخري زاده، في القرب من طهران، وسلسلة التفجيرات التي استهدفت منشآت نووية، وتُنسب أغلبها إلى إسرائيل“.

وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) قد أعلن في وقت سابق وتحديداً في مراسم توديع الرئيس السابق للجهاز، يوسي كوهين أن ”تل أبيب نجحت عبر الموساد في اختراق قلب طهران، بعد عدد من العمليات النوعية، أبرزها سرقة الأرشيف السري للبرنامج النووي الإيراني“.

وكان تقرير إخباري لتليفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض قد كشف عن أن ”اجتماع رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، ووزير الأمن والاستخبارات الإيراني ناقش شن هجوم عسكري ضد فصائل مسلحة معارضة لطهران تتمركز في إقليم كردستان العراق“.

وتأكيدا للمعلومة، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن قائد القوات البرية في الحرس الثوري، العميد محمد باكبور تحذيرات لأهالي المناطق الحدودية لكردستان العراق، قائلا: ”نظرا لاحتمالية توجيه رد قاس على الإرهابيين، يتوجب الابتعاد عن مقر الجماعات الإرهابية لكي لا يتعرضوا لأضرار محتملة“، معتبرا أن ”الجماعات تستخدم أراضي كردستان العراق لسنوات لاستهداف أمن إيران“.

وتسمي إيران عددا من الأحزاب الكردية المعارضة بـ“الإرهابيين“، وتنشط هذه الأحزاب في المناطق الجبلية بين إيران وإقليم كردستان العراق، حيث تشتبك بين الحين والآخر في مواجهات عسكرية مع القوات الإيرانية.