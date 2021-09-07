مخرج إيراني لحكومة بلاده: "تطهيركم لصورة طالبان خيانة كبرى للشعب الأفغاني"

هاجم المخرج الإيراني الشهير جعفر بناهي، حكومة بلاده بشأن موقفها من حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان، معتبرا أن محاولات طهران لما أسماها ”تطهير“ صورة طالبان ”خيانة كبرى“ بحق الشعب الأفغاني.

وقال بناهي، عبر منشور على حسابه الرسمي في موقع ”انستغرام“، إن ”محاولات نظام الجمهورية الإسلامية لتطهير طالبان، هي خيانة كبرى بحق الشعب الأفغاني“.

وأضاف أن ”احتضان الحكومة الإيرانية لقادة طالبان واستقبالهم في طهران، كان بمثابة إعطاء تصريح لإقدامهم (عناصر طالبان) على ارتكاب الجرائم في أفغانستان“، مشيرا إلى أن ”أفغانستان اليوم تنتفض في الشوارع ضد طالبان“.

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وعلق في مشاركته مقطع فيديو يوثق كلمة لقائد المقاومة ضد طالبان في أفغانستان، أحمد مسعود، قائلا إن ”هذا الشاب يُمثل بارقة أمل سوف تتحول لا محالة إلى راية للمقاومة والحرية في المنطقة“.

وكان عدد من الشخصيات العامة في إيران، انتقد موقف طهران المرحب بسيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، من أبرزهم الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وحذر أحمدي نجاد في تصريحات سابقة، من أن طالبان ستشكل خطرا وتهديدا كبيرين على أمن إيران، بل وأمن المنطقة.

يُذكر أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي وصف سيطرة حركة طالبان على أفغانستان بأنها ”فرصة لإعادة الأمن والسلام والاستقرار للبلاد“.

وعلق رئيسي مؤخرا على موقف طهران من الحكومة الأفغانية المزمع تشكيلها بقيادة طالبان، قائلا: ”نحن ندعم الحكومة التي تأتي تعبيرا عن رأي الشعب الأفغاني، وحتما ستتمتع هذه الحكومة بعلاقات جيدة للغاية مع الجمهورية الإسلامية“.

ورغم تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين المرحبة بصعود طالبان على المشهدين السياسي والأمني في أفغانستان، إلا أن قادة عسكريين أعربوا عن قلقهم من اضطراب الأوضاع في أفغانستان، بعد سيطرة طالبان على الأمور.

وفي هذا الإطار، عقد البرلمان الإيراني اليوم الثلاثاء، جلسة ”سرية“ بحضور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، اللواء إسماعيل قاآني، وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وأشارت تقارير إخبارية، إلى أن ”الجلسة أظهرت قلق الحكومة الإيرانية من تزايد نفوذ ونشاط تنظيم داعش في أفغانستان، وأثره على تهديد الأمن القومي الإيراني“.

ويرى مراقبون، أن إيران تعمل على استغلال الأزمة الراهنة في أفغانستان، عبر التقرب من طالبان التي تتمتع بالأساس بعلاقات طيبة مع طهران، وذلك لضمان التواجد الإيراني في كابول على مختلف الصعد سياسيا وعسكريا واقتصاديا.