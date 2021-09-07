"واشنطن بوست": أردوغان يسعى للتقارب مع طالبان لتحقيق مصالح شخصية

رأت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى للتقارب مع حركة طالبان وتأسيس موطئ قدم في أفغانستان؛ من أجل تحقيق مصالحه الشخصية، خاصة بعد تراجع شعبيته في تركيا بشكل كبير.

ولفتت الصحيفة إلى تصريحات للمتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أمس الإثنين، قال فيها إن ”تركيا وقطر ستساعدان في استئناف العمليات في مطار كابول“، مشيرة إلى أنه بالنسبة لأردوغان فإن السيطرة على المطار ”أمر حاسم لكسب تركيا موطئ قدم في أفغانستان“.

وأوضحت أن أنقرة ”عرضت تأمين محيط المطار حتى خلال تسريع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إلا أن طالبان كانت أقل حماسة للعرض، إذ وصف مجاهد اقتراح تركيا بأنه ”غير حكيم، وانتهاك لسيادتنا وسلامتنا الإقليمية وضد مصالحنا الوطنية“، بحسب الصحيفة.

ولفتت الصحيفة إلى ”تصريحات وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، الأسبوع الماضي، والتي قال فيها إن الشركات الخاصة، وليس القوات، قد توفر الأمن لمطار كابول، وإن الموضوع سيكون على رأس جدول الأعمال إذا تابع أردوغان دعوة قيادة طالبان لإجراء محادثات في تركيا“.

واعتبرت ”واشنطن بوست“ أنه ”سواء كان هؤلاء يرتدون زيا عسكريا أو زي الشركات، فإن أردوغان حريص على أن يلعب الأتراك الدور القيادي في إدارة البوابة الرئيسية لأفغانستان، وأن هذه هي الطريقة الأضمن لبناء النفوذ مع الحكومة التي تقودها طالبان، والتي لن تخدم مصالح تركيا فحسب، بل أيضًا طموحات أردوغان الخاصة“، بحسب الصحيفة.

تنافس مع قطر وباكستان

وذكرت الصحيفة أنه ”بينما تتنافس باكستان وقطر على أن تكونا المقربتين من طالبان، فإن تركيا أيضا ترغب بالسير في هذا الاتجاه“، مشيرة إلى أن ”أكثر ما يشغل أنقرة حاليا هو احتمال حدوث نزوح جماعي جديد للأفغان الفارين من الاستبداد وغياب الأمن“.

وأضافت أنه ”في حين أن معظمهم سيتجه نحو باكستان وإيران، اللتين لديهما أكبر عدد من اللاجئين الأفغان من الصراعات السابقة، ستتجه نسبة كبيرة أيضا إلى تركيا على أمل العبور إلى أوروبا“.

وبحسب الصحيفة، تعد تركيا بالفعل البلد الأكبر تجمعا للاجئين في العالم الذين يزيد عددهم على 3.7 مليون لاجئ، معظمهم سوريون وأفغان.

وقالت: ”على الرغم من أن تركيا تتلقى مليارات الدولارات كمساعدات من أوروبا لإيواء اللاجئين، فإن وجودهم في تركيا يعتبر ذا تكلفة سياسية عالية لأردوغان، مع تزايد الاستياء من الأجانب بين الأتراك، ما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في أنقرة“.

تراجع شعبية أردوغان

وأضافت واشنطن بوست: ”بالنسبة لأردوغان الذي تنخفض معدلات شعبيته وسط قلق اقتصادي واسع النطاق، فإن التكلفة السياسية لموجة جديدة من اللاجئين الأفغان قد تفوق أي دفعات جديدة من الأموال من الاتحاد الأوروبي، لذا من الأفضل إقناع طالبان بأن تضمن ذلك، سواء من خلال حكم أكثر اعتدالًا أو مراقبة حدودية أكثر فعالية، ببقاء الأفغان في بلدهم“.

وأوضحت الصحيفة أن ”تقارب تركيا مع طالبان يمكن أيضا أن يمنح أنقرة رأس مال ثمينا في حلف شمال الأطلسي ومع إدارة بايدن“، لافتة إلى أن موقف أردوغان ”ضعف كثيرا في الفترة الأخيرة مع بروكسل وواشنطن، ليس بسبب مواقفه المؤيدة لروسيا والمناهضة للغرب فحسب، ولكن أيضًا بسبب سجل حكومته السيىء في مجال حقوق الإنسان“.

وقالت: ”قد يؤدي تحمل بعض المسؤوليات التي تخلت عنها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في أفغانستان إلى تخفيف بعض المشاعر المعادية لتركيا، وإذا تمكنت أنقرة من تطوير مساعيها في كابول وإقناع طالبان بتخفيف بعض مواقفها تجاه النساء على سبيل المثال، فسيؤدي ذلك إلى إرضاء الغرب وكسب بعض الامتنان لتركيا“.

وتساءلت الصحيفة عما إذا كان أردوغان سيتمكن من تحقيق هذه الطموحات في أفغانستان، مضيفة أنه“ سيعتمد الكثير على دور حلفائه القطريين الذين أقاموا علاقات وثيقة مع قادة طالبان الرئيسيين“.

وختمت الصحيفة قائلة: ”لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت قطر مستعدة لتقاسم الدور مع تركيا كوسيلة ربط لأفغانستان بالعالم“.