"نعيش في الخوف".. حال المهاجرين في تركيا مع تزايد الغضب ضدهم

كان غوث الدين مبارز يقضي لياليه وهو قلق من احتمال إعادته إلى أفغانستان حين بدأ مشجعون أتراك في ملعب كرة قدم ترديد هتافات تدعو المهاجرين للعودة إلى بلادهم.

الشاب البالغ من العمر 20 عاما شعر باستقبال جيد عند وصوله إلى تركيا قبل عامين بعدما فر من مدينة قندوز شمال شرق أفغانستان، في ختام رحلة محفوفة بالمخاطر استغرقت ثلاثة أسابيع عبر باكستان وإيران.

وتمكن من إيجاد عمل سريعا في مطعم للوجبات السريعة في إسطنبول، وكان يرسل نصف راتبه إلى أهله في أفغانستان لمساعدتهم في مواجهة الفقر والحرب في بلاده التي كانت تبدو بدون نهاية.

لكن كل شيء تغير حين بدأت الشرطة جمع الأفغان ووضعهم في مراكز احتجاز تمهيدا لطردهم، وهو رد من السلطات على الغضب المتزايد لدى الشعب حيال المهاجرين الذي أججته أزمة اقتصادية أضرت بقدرته الشرائية.

وقال مبارز وهو يقدم الطعام للزبائن في المطعم: ”حين وصلت إلى تركيا، كان الأمر سهلا، الأمر أكثر صعوبة بكثير اليوم. أينما ذهبنا، نعيش في الخوف، نخشى أن يتم توقيفنا وإعادتنا إلى أفغانستان نظرا لوضعنا غير القانوني“.

مخزن للاجئين

منذ العام 2016، تؤوي تركيا أحد أكبر تجمعات المهاجرين في العالم، إثر اتفاق أبرمته مع الاتحاد الأوروبي خلال أزمة اللاجئين الوافدين من سوريا، خصوصا في 2015-2016.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده التي تعد 84 مليون نسمة باتت تستقبل حاليا خمسة ملايين مهاجر ولاجىء، بينهم حوالي 3,7 مليون من سوريا، وما يصل إلى 420 ألف أفغاني، لكن عدم الاستقرار الاقتصادي الذي فاقمه وباء كوفيد-19 أثار ارتيابا من السلطات والشعب حيالهم، إلى مستويات قلما سجلت سابقا.

وبحسب دراسة أعدها معهد استطلاعات الرأي ”أكسوي“، فإن ”85% من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم قلقون من وصول أفغان منذ عودة طالبان إلى السلطة بعد 20 عاما من طرد الحركة من الحكم“.

وسبق أن حذر الرئيس التركي الدول الغربية، القلقة هي أيضا من موجة هجرة جديدة محتملة، من أن تركيا لا تعتزم أن تصبح ”مخزنا للاجئين“.

وظهرت مشاعر الغضب الشعبي إلى العلن وعلى شاشات التلفزة الوطنية في الآونة الأخيرة حين بدأ آلاف من مشجعي كرة القدم ترديد ”لا نريد لاجئين في بلادنا“ خلال مباراة ضمن التصفيات لكأس العالم.

الأفغان هنا

مبارز لديه أيضا أسباب وجيهة لكي يقلق، فمكتب محافظ إسطنبول يعلن عن توقيفات شبه يومية لأفغان ومهاجرين آخرين في أوضاع غير قانونية ووضعهم في مراكز اعتقال، كما أن حزب المعارضة ”حزب الشعب الجمهوري“ المناهض بشدة للهجرة الذي يسيطر على مدن مثل إسطنبول وأنقرة، علق أيضا لافتات على بعض المباني تظهر زعيمه كمال كيلتشدار أوغلو مع عبارة: ”الحدود هي شرفنا“.

ويشعر حبيب أوزبك وهو صاحب محل صغير بهذا الضغط، رغم أنه أصبح مواطنا تركيا في 1993. مبينا: ”سواء كنا في حافلة أو في الشارع، الناس يدلون علينا بالأصابع قائلين الأفغان هنا، ينتابني أرق في الليل وأنا أفكر بما سأفعله إذا تم توقيفي ثم طردي، لقد أخذت طالبان كل ما كنا نملكه، نحن بائسون“.

ودفع هذا الخوف بالعديد من اللاجئين الأفغان إلى البقاء بعيدا عن الأنظار قدر الإمكان. الأرض التي كان بعضهم يلتقي فيها للعب الكريكت ضد جيرانهم الباكستانيين أيام الأحد، بقيت غير مستخدمة منذ أشهر.

يدافع أحد نواب رئيس حزب الشعب الجمهوري، برقاي دوزجه عن نهج حزبه وخطابه المناهض للمهاجرين مع اقتراب الانتخابات العامة المرتقبة في حزيران/يونيو 2023 على أبعد تقدير، وقال: ”لا نقول إن هؤلاء الأشخاص يجب أن يسلموا إلى طالبان لكن المسألة هي معرفة ما يمكننا تقديمه للوافدين الجدد الذين يصلون، تركيا ليست غيتو للمهاجرين“.

ووجدت شعارات حملة حزب الشعب الجمهوري أصداء لدى الأتراك الذين شهدوا الأسعار ترتفع بشكل كبير ومدخراتهم تذوب مع انهيار العملة وارتفاع التضخم، وقال محمد أمين وهو أحد سكان إسطنبول، بشأن المهاجرين، إن ”الإيجارات ترتفع بشكل كبير بسببهم، هم يتقاسمون شقة بعدد عشرة أو 15 شخصا، لا أريد وجودهم“.

تقول المحللة دنيز سينول سرت من جامعة أوزيجين في إسطنبول، إن ”عدائية الشعب هذه سترغم أردوغان الذي حض الأتراك على إبداء تعاطف حيال الذين يحاولون إيجاد ملجأ، أن يبدي تصلبا، طالما هناك منافسة على المداخيل، فإن هذا الحقد تجاه الأجانب سيستمر“.

ورغم كل شيء، فإن البعض يعبر عن صدمة إزاء هذا التحول الكبير في مدينة معروفة منذ قرون بأنها ملتقى ثقافي، وقال التاجر علاء الدين كافجا: ”كنت أوظف أفغانيا قبل أن يفر إلى ألمانيا، كنت أترك له المتجر وأثق به بشكل كامل“.