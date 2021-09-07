إيران.. أفغان يتظاهرون أمام سفارة باكستان احتجاجا على دعم طالبان (فيديو)

نفذت الجالية الأفغانية في إيران، الثلاثاء، تظاهرة أمام السفارة الباكستانية في طهران، وأخرى أمام قنصليتها بمدينة مشهد شمال شرق إيران، احتجاجا على دعم إسلام آباد لحركة طالبان.

ورفع المحتجون، صورا للزعيم الأفغاني الراحل أحمد شاه مسعود وهتفوا بشعارات مناهضة للحكومة الباكستانية واتهامها بدعم حركة طالبان في معركتها الأخيرة بولاية بنجشير، وهتف المحتجون بشعارات ”الموت لطالبان.. ودعم طالبان خيانة.. وقائدنا هو أحمد مسعود، والموت لباكستان.. ويجب معاقبتها“.

وفي مدينة مشهد، تجمع العشرات من الأفغان أمام القنصلية الباكستانية في المدينة، مرددين شعارات مناهضة لحركة طالبان وجمهورية باكستان.

وتوجد جالية أفغانية كبيرة في المدن الإيرانية من بينها طهران وقم ومشهد وشيراز، إذ تعلن إيران أن هناك قرابة مليوني ونصف المليون أفغاني يعيشون على أراضيها بطريقة رسمية.

وكانت حركة طالبان أعلنت على لسان المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد، الاثنين، سيطرتها على ولاية بنجشير كآخر ولاية لم تكن تحت سيطرتها منذ دخولها إلى العاصمة كابول في آب/ أغسطس الماضي، فيما نفت الجبهة الوطنية للمقاومة الأفغانية، ما ذكرت طالبان عن سيطرتها على بنجشير.

وأكدت أن ”المواجهات مستمرة“، كما بث زعيم الجبهة أحمد شاه مسعود مقطعا صوتيا دعا فيه الشعب الأفغاني للخروج بانتفاضة شعبية واسعة ضد حركة طالبان، كما اتهم باكستان بتقديم الدعم للحركة.

من جانبه، قال مستشار الرئيس الأفغاني السابق، محمد هاشم عصمت، في مقابلة مع وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، الثلاثاء، إن ”باكستان تخشى اندلاع حرب في بنجشير، وعندما أدرك الباكستانيون أن طالبان لا تستطيع إحراز تقدم كبير في بنجشير، تحركوا ونشهد سيناريو خطيرا“، نافيا في الوقت ذاته ”سيطرة طالبان الكاملة على ولاية بنجشير“.

وأضاف عصمت أن ”جميع المعطيات أشارت إلى استمرار الاشتباكات في بنجشير، ومن ناحية أخرى، نشرت حركة طالبان صورا أمس تزعم دخول قواتها إلى بنجشير، لكن قوات أحمد مسعود نفت ذلك، وتحولت المعركة بينهما إلى حرب نفسية وإعلامية“.

ولفت إلى أن ”وادي بنجشير هو في الأساس موقع إستراتيجي يبلغ طوله 100 كيلومتر ويحتوي على وديان صغيرة، لهذا يصعب على طالبان السيطرة على هذه الجغرافيا، كما رأينا أثناء الغزو السوفيتي للمنطقة، لم يستطيعوا الاستيلاء على بنجشير واضطرت روسيا في النهاية إلى التراجع“.