عناصر طالبان يطلقون النار لتفريق تظاهرة مناهضة لباكستان في كابول (فيديو)

أطلق عناصر من حركة طالبان، النار في الهواء، يوم الثلاثاء، لتفريق عشرات الأشخاص الذين تظاهروا في كابول ضد تدخل باكستان في شؤون أفغانستان.

واحتشد نحو 70 شخصا، معظمهم من النساء، خارج مقر السفارة الباكستانية، رافعين لافتات وسط هتافات مناهضة لما اعتبروه تدخل إسلام أباد في شؤون بلدهم، بحسب ”فرانس برس“.

وأظهرت لقطات مصورة العشرات يركضون بينما تدوي في الخلفية أصوات إطلاق النار.

ولم ترد تقارير عن إصابات حتى الآن.

وعقب سيطرة طالبان، على ولاية بنجشير، اتهم أحمد مسعود قائد ”المقاومة الوطنية“ ضد الحركة، باكستان وجهاز الاستخبارات التابع لها، بتقديم الدعم لطالبان.

وقال أحمد مسعود في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الإثنين، إن ”طالبان لا تقاتلنا، بل يقودها الجيش الباكستاني ووكالة الاستخبارات الباكستانية“.

وأضاف ”طالبان ليست قوية بما يكفي لمنافستنا، لكن الجيش الباكستاني يتعاون معهم“.

وعلق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الإثنين، على التقارير التي تحدثت عن قيام طائرات باكستانية بقصف ولاية بنجشير لدعم مقاتلي حركة طالبان في فرض سيطرتها على هذه الولاية، قائلا إن ”الأخبار القادمة من بنجشير مقلقة“.

وأضاف خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن ”هجمات الليلة الماضية على بنجشير مدانة، ومن المؤكد أننا سننظر في التدخل الأجنبي في مناقشة تعاون باكستان مع طالبان“.

وكان المتحدث باسم جبهة المقاومة في بنجشير، فهيم دشتي، لقي مصرعه خلال المعارك مع طالبان، الأحد الماضي، كما قتل عبدالودود ذره، المساعد السابق لأحمد مسعود.