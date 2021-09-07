وزير الخارجية التركي: زخم إيجابي في المحادثات مع الإمارات

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء إن بلاده ترى زخما إيجابيا في المحادثات مع الإمارات العربية المتحدة لإنهاء خلاف قائم منذ سنوات وإن العلاقات ستعود إلى مسارها إذا استمر هذا.

وقال جاويش أوغلو لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية إنه يمكن تطبيع العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات متبادلة وكانت الظروف ملائمة.

وشهدت العلاقات الإماراتية التركية انفراجة كبيرة بعد زيارة مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان للعاصمة التركية أنقرة في الثامن عشر من أغسطس الماضي واجتماعه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتبع ذلك اتصال هاتفي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس التركي، في الـ30 من أغسطس، بحثا خلاله العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

تشغيل مطار كابول

في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي إن بلاده تعمل مع قطر والولايات المتحدة على مسألة إدارة مطار كابول وتُجري محادثات مع طالبان، مضيفا أن المطار هو القضية الرئيسة.

وأضاف لقناة (إن.تي.في) أن 19 من الفنيين الأتراك موجودون في كابول ويجرون محادثات مع القطريين بشأن المطار.

وأبلغت تركيا طالبان بأنها لن تشارك في مهمة تأمين المطار ما لم تشارك وحداتها في الأمن.

وقال جاويش أوغلو إن من الممكن تكليف شركة أمن خاصة بتولي هذه المهمة إذا أصرت طالبان على عدم وجود قوات أجنبية في أفغانستان.