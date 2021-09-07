احتفال بـ"انتصار طالبان" في مدينة مشهد يثير استياء بإيران.. وانتقادات حادة للسلطات (فيديو)

أثار مقطع فيديو يظهر احتفالا بـ“انتصار طالبان“ في مدينة مشهد، استياء بين صفوف الناشطين الإيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات حادة لـ“صمت السلطات“.

ويظهر في المقطع الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية وناشطون، الثلاثاء، عدد من المشاركين في الاحتفال وهم يلوحون بعلم طالبان ويهتفون ”عاشت الإمارة الإسلامية“ و“الموت لأمريكا“.

جشن پیروزی طالبان در مشهد‌ ویدیویی که به افغانستان اینترنشنال رسیده، گروهی از مردم را در شهر مشهد، در حال شیرینی پخش کردن و شادمانی برای "پیروزی" طالبان نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان در این جشن خیابانی با تکان دادن پرچم طالبان، شعار "زنده باد امارت اسلامی" و "مرگ بر امریکا" می‌دهند pic.twitter.com/fFHypmfXPG — افغانستان اینترنشنال – خبر فوری (@afintlbrk) September 6, 2021

ولم تعلق السلطات الإيرانية بعد على مقطع الفيديو المتداول من مدينة مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية بعد العاصمة طهران، والتي تضم جالية أفغانية كبيرة، لكن ناشطين على مواقع التواصل أعربوا عن استيائهم.

وعلقت إيرانية تدعى ”أفسون إيراني“ عبر حسابها في ”تويتر“ قائلة بعدما وصفت طالبان بـ“الحركة الإرهابية“: ”لقد كان لدينا طالبان عندما لم تكن طالبان عصرية“.

كما انتقدت الإيرانية فرشته جيلك، صمت السلطات في بلادها إزاء ما قام به مناصرو حركة طالبان بمدينة مشهد، وقالت: ”في نفس المدينة ومنذ فترة تم اعتقال رجل عجوز لعدة ساعات بعدما قام برفع علم الأسد والشمس (علم إيران ما قبل الثورة عام 1979)“.

وبعد سقوط شاه إيران في عام 1979 على يد رجل الدين الراحل روح الله الخميني، تم استبدال علم ”الأسد والشمس“ وحل محله علم جديد يحمل عبارة لفظ الجلالة.

بدوره، قال الصحفي الإيراني ”مرتضى إسماعيل بور، ساخراً من ممثل المرشد علي خامنئي بمدينة مشهد أحمد علم الهدى: ”في مدينة مشهد مسقط علم الهدى، (وأنا بالتأكيد لست بحاجة إلى توضيح أن صهره هو إبراهيم رئيسي)، لقد احتفلوا بانتصار طالبان، تهانينا ومبروك للإصلاحيين أيضاً“.

كما علق آخر ويدعى میرحسین سید شارکه، قائلا إن ”ما حصل من احتفال لطالبان بمدينة مشهد لم يكن يتحقق دون مساعدة النظام الإيراني“، بحسب قوله.

وأضاف: ”لأنه دون مساعدة النظام، لم تكن هذه الرقصة ممكنة“، لافتا إلى أن ”السلطات الإيرانية لا تسمح للأفغان الذين يعيشون بمدينة مشهد باستئجار عربة يدوية في مرقد الإمام الرضا، فكيف يحق لهم الاحتفال“.

من جانبه، اعتبر الباحث في العلوم السياسية والعلاقات الدولية وعضو منظمة شباب أفغانستان الثقافية، حشمت ملكي، في تغريدة له، أن ”احتفال طالبان في مدينة مشهد هو تحذير لشعب إيران“، مضيفا أن ”الاحتفال بانتصار حركة طالبان الإرهابية والوحشية في مشهد، سينشر الإرهاب في كل مكان مثل الأمراض المعدية“، بحسب تعبيره.

ولم يتضح بعد تاريخ الاحتفال الذي نظمه مناصرون أفغان لحركة طالبان في مدينة مشهد، لكن نشر هذا الفيديو جاء بعدما أعلنت طالبان سيطرتها على ولاية بنجشير الواقعة شمال أفغانستان بعد معارك ضد معارضين لها بزعامة القائد أحمد مسعود.