هآرتس: نشر الخريطة الهندسية لسجن جلبوع ربما ساعد السجناء الفلسطينيين على الفرار

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن خطأ وصفته بـ“الفادح“ قد يكون ساعد الأسرى الفلسطينيين على الهرب من سجن جلبوع، شديد الحراسة، شمال إسرائيل.

وذكرت صحيفة ”هآرتس“ العبرية أن الخريطة الهندسية لسجن جلبوع العسكري الإسرائيلي، الذي فر منه ستة أسرى فلسطينيين، سبق وتم نشرها بشكل علني على شبكة الإنترنت.

وأكدت الصحيفة العبرية أن الخريطة نشرها مكتب الهندسة الذي أشرف على تصاميم بناء السجن، مشيرة إلى أنها كانت متاحة لكل شخص أراد الاطلاع عليها.

وتابعت الصحيفة أنه لا يُعرف في هذه المرحلة ما إذا كانت الخريطة قد ساعدت الأسرى الفلسطينيين على الهروب من السجن.

كما نقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول رفيع في مصلحة السجون الإسرائيلية قوله إن ”هذا خطأ أمني فادح من الدرجة الأولى“، مبينا أن ”نشر مخطط بناء سجن أمني هو فشل أمن معلومات من قبل مصلحة السجون التي سمحت بحدوث ذلك“.

ووفقا للصحيفة العبرية، فإن حارسة برج المراقبة في أعلى فتحة النفق قالت خلال التحقيقات إنها كانت نائمة لحظة هروب الأسرى من سجن جلبوع.

في سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه صدر أمر بحظر نشر أي معلومات تتعلق بالملف الخاص بالتحقيق في حادثة هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع.

وأوضحت قناة ”كان“ العبرية أن أعمال البحث عن الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع مستمرة، بعد ساعات من هروبهم، بينما نصبت الشرطة الإسرائيلية أكثر من 260 حاجزا في مختلف المناطق بالضفة الغربية، وإسرائيل، في محاولة للوصول إليهم.

ورجح رئيس قسم العمليات في الشرطة الإسرائيلية البريغادير شمعون نحماني، خلال حديث مع إذاعة ”كان“ العبرية، استعانة الأسرى الفلسطينيين الستة بسيارات بعد عملية فرارهم من السجن.

في سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“ إن الشرطة ومصلحة السجون اختلفتا في تحديد الساعة التي ورد فيها إنذار عن فرار الأسرى الستة من سجن ”جلبوع“، إذ قال نائب قائد محطة شرطة بيت شآن إنه ”أبلغ في الثانية من فجر الإثنين السجن بملاحظة أطياف مشبوهة قرب المعتقل، بينما قال مصدر كبير في مصلحة السجون إنه ”تم تلقي البلاغ من الشرطة في الثالثة فجرا“.

وأفادت إذاعة ”كان“ أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في شبهات بضلوع سجانين إسرائيليين بقضية هروب الأسرى الستة، حيث تعمل وحدة التحقيق مع السجانين في الشرطة على المشاركة في التحقيقات.

وأظهرت التحقيقات الأولية حول هروب الأسرى من سجن جلبوع، وفق ما نشرته ”القناة ”12“ العبرية، أن الحفر استمر لأسابيع دون أن ينتبه أحد من السجانين، وقد تم اكتشاف عملية الهروب بعد ساعتين من حدوثها.

ولفتت القناة العبرية إلى أنه لم يتم تفعيل أجهزة التشويش على الهواتف النقالة، كما أنه لم تتوفر أي معلومات استخبارية حول نية الأسرى الهروب من السجن.

وبينت القناة أنه في عام 2014 تم اكتشاف نفق في سجن جلبوع ولم يتم أخذ العبر، فيما أكدت التحقيقات التي نشرتها القناة أنه بالأمس وافقت إدارة السجن على طلب زكريا الزبيدي الانتقال لغرفة الجهاد الإسلامي.