أمير قطر يبحث مستجدات أفغانستان مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين

قال الديوان الأميري القطري، اليوم الإثنين، إن أمير البلاد بحث مع وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين تطورات الوضع في أفغانستان، وجهود تعزيز الأمن هناك.

واستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، بعد وصولهما إلى الدوحة في وقت سابق اليوم.

تأتي الزيارة بينما تسعى واشنطن إلى دعم لإجلاء أمريكيين وأفغان معرضين للخطر تُركوا في أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم.

كما تسعى أيضا وراء توافق في الآراء بين الحلفاء بشأن كيفية التعامل مع حكام البلاد الإسلاميين الجدد.