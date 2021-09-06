الرئيس الفلسطيني يهنىء نظيره الإسرائيلي برأس السنة العبرية

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ”وفا“، اليوم الإثنين، إن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لتهنئته بحلول رأس السنة العبرية.

وبحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية، فقد هاتف الرئيس محمود عباس الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مهنئا إياه بحلول رأس السنة العبرية، مضيفة أن عباس ”تمنى أن يكون العام القادم هو عام تحقيق السلام“.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية إن ”الشخص الذي نسق الاتصال هو منسق عمليات الحكومة في مناطق السلطة اللواء غسان عليان“.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن هذه هي المحادثة الثانية بين الرئيسين منذ تولي هرتسوغ منصبه، في تموز/يوليو الفائت، حيث سبق أن أجرى الرئيس الفلسطيني اتصالاً بنظيره الإسرائيلي لتهنئته بتولي المنصب.

وفي سياق متصل، أجرى الرئيس الفلسطيني اتصالاً مماثلاً بوزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب ”أزرق أبيض“ بيني غانتس، هنأه خلاله برأس السنة العبرية.

وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن الجانبين ناقشا ضرورة تعزيز العلاقات في العام المقبل، وتمنى كل منهما للآخر عاماً من الصحة والازدهار الاقتصادي والاستقرار الأمني.

ويأتي هذا الاتصال بعد أيام من لقاء الرئيس الفلسطيني وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في رام الله، في زيارة هي الأولى من نوعها للمسؤول الإسرائيلي الرفيع، حيث تخلل هذه الزيارة سلسلة تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين.

وقال الرئيس الفلسطيني، في وقت سابق، إن الاجتماع الذي جمعه بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تركز على ضرورة الالتزام بالشرعية الدولية، وحل الدولتين.

وأكد الرئيس الفلسطيني، في حديثه أمام اللجنة التنفيذية لحركة فتح في مدينة رام الله بالضفة الغربية، أنه تم ”الاتفاق خلال الاجتماع بغانتس على بعض القضايا العالقة، منها لم شمل العائلات، والمقاصة ببنودها المختلفة“.

وأضاف الرئيس محمود عباس: ”ناقشت مع غانتس قضية الأسرى ما قبل اتفاقية أوسلو التي لم يلتزم بها رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، حيث لم يقم بإطلاق سراحهم“.

وأوضح الرئيس الفلسطيني أنه ناقش أيضا مع غانتس ”استرداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى إسرائيل، ووقف الاستيطان واعتداءات المستوطنين، واحترام قرارات الشرعية الدولية“.

وتسلم هرتسوغ (61 عاما)، في 7 تموز/ يوليو الماضي، مهام منصبه رئيسا جديدا لإسرائيل، لمدة 7 سنوات غير قابلة للتمديد.

وهرتسوغ هو الرئيس الحادي عشر لإسرائيل، وهو وريث عائلة من السياسيين لطالما قورنت بعائلة كينيدي في الولايات المتحدة، فهو نجل الرئيس الإسرائيلي السابق حاييم هرتسوغ وحفيد أول حاخام للأشكيناز في الكنيست.

بدأ مساره السياسي في 2003 عندما تم انتخابه لأول مرة في البرلمان، ثم تقلد مرات عدة منصب وزير، وتولى رئاسة حزب العمل في 2013، قبل أن يدخل في منافسة بنيامين نتنياهو على رئاسة الحكومة.

ويؤيد هرتسوغ حل الدولتين مع فلسطين، وهو خلف في المنصب الذي يعد فخريا لحد بعيد رؤوفين ريفلين.