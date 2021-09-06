السلطات الإيرانية تفصل "أكاديميا" بارزا من الجامعة بسبب دفاعه عن "الحقبة الملكية"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بإصدار السلطات قرارا يقضي بفصل الأستاذ الجامعي البارز، الدكتور بيجن عبد الكريمي من جامعة ”آزاد“ الإسلامية الحرة بطهران، وهو ما اثار انتقادات واسعة من نشطاء ومفكرين إيرانيين.

جاء قرار الفصل، بسبب دفاع عبد الكريمي، عن عهد الحكم الملكي الذي سبق نظام الجمهورية الإسلامية في إيران.

وقال موقع ”عصر إيران“ الإخباري المحلي، في تقرير عبر موقعه الإلكتروني، إن ”الدكتور بيجن عبد الكريمي أستاذ الفلسفة الشهير بجامعة آزاد الإسلامية، تلقى قرار فصله من الجامعة، فيما أشار نص القرار إلى أن الفصل جاء بسبب دفاع الأكاديمي عن العهد الملكي للأسرة البهلوية“.

ونقل الموقع الإيراني، بعض ما ورد في نص قرار فصل الدكتور عبد الكريمي، حيث ذكر القرار أن ”الشخص المذكور أصبح فاقدا لصلاحية عضوية هيئة التدريس بجامعة آزاد الإسلامية، وبناء على هذا الحكم يبطل عمل الأكاديمي في الجامعة“.

وأشار التقرير الإيراني، إلى أن الدكتور عبد الكريمي يعمل في السلك الأكاديمي منذ 20 عاما، ويمتلك رصيدا كبيرا من المؤلفات في تخصص الفلسفة، فضلا عن ترجمته عددا من الأعمال العالمية المعنية بدراسات الفكر المعاصر.

يُذكر أن إيران قد أصدرت خلال الأعوام الماضية، قرارات تقضي بفصل أو حتى سجن عدد من الأكاديميين وأساتذة الجامعات، وذلك بذريعة إما توجيه الأكاديميين انتقادات للمرشد الأعلى في إيران، أو العمل مع جهات أجنبية.

وقضت السلطات القضائية الإيرانية في نيسان/ إبريل 2019، بسجن الدكتور كمال جعفري يزدي، الأستاذ بجامعة مشهد 13 عامًا، وذلك بعد إدانته بتهم ”إهانة المرشد علي خامنئي، والعمل على إسقاط النظام“ وفقًا لحيثيات حُكم المحكمة الثورية.

وفي شباط/ فبراير 2021، صدر حكم قضائي بحق الأكاديمي الإيراني- الكندي البارز، الدكتور رضا إسلامي بالسجن 7 سنوات والحرمان من التدريس، والمنع من السفر خارج البلاد، وذلك بعد اتهامه بالتعاون مع ”دولة معادية”.

وأشارت وسائل إعلام معارضة حينذاك، إلى أن الدكتور إسلامي -وهو أستاذ في جامعة ”شهيد بهشتي“ ومتخصص في حقوق الإنسان ومجال البيئة- أدين من قبل القضاء الإيراني بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتفاعل العديد من أساتذة الجامعات في إيران مع القضايا السياسية وأحوال الشارع، حيث أدان عدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف الجامعات الإيرانية في وقت سابق أحكام سجن واحتجاز الطلبة المشاركين في الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في البلاد، وأهمها احتجاجات تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، والتي خرجت ضد قرار السلطات بزيادة أسعار المحروقات.

كما تفاعل مئات الأكاديميين الإيرانيين مع الاحتجاجات التي اندلعت في تموز/ يوليو الماضي، في مختلف مدن محافظة خوزستان (ذات الأغلبية العربية)، حيث طالب الأكاديميون، سلطات النظام، في رسائل وبيانات رسمية بضرورة وقف العنف ضد المحتجين، وذلك بعدما أفادت تقارير حقوقية بسقوط محتجين على يد الأمن الإيراني.

انتقادات

في غضون ذلك، وجه عدد من الناشطين والمفكرين الإيرانيين انتقادات إلى السلطة الحاكمة في البلاد، عقب القرار.

وكتب المفكر والباحث الإصلاحي ”مصطفى تاج زاده“ الذي تولى منصب وكيل وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد خاتمي، قائلاً ”لقد تلقى الدكتور بيجان عبد الكريمي أمر فصله بعد 20 عامًا من التدريس، وهو ليس الأول وربما لن يكون الأخير المطرود“.

وأضاف وهو ينتقد استحواذ التيار المتشدد بالسلطات الثلاثة (البرلمان والرئاسة والقضاء) ”الآن بعد أن أصبحت الحكومة موحدة، إذا تم تغيير اسم الجامعة الإسلامية الحرة (ازادي) إلى جامعة إسلامية موحدة، أليس هذا أقرب إلى الواقع؟

دکتر #بیژن_عبدالکریمی حکم #اخراج خود را پس از ۲۰ سال تدریس دریافت کرد. با توجه به اینکه وی اولین و به احتمال زیاد آخرین اخراجی نیست، اکنون که #حکومت_یک‌دست شده است، اگر اسم دانشگاه آزاد اسلامی را به #دانشگاه_یک‌دست اسلامی تغییر دهند، به واقعیت نزدیک‌تر نیست؟ — مصطفی تاجزاده (@mostafatajzade) September 6, 2021

من جانبه، علق الصحفي والناشط الإصلاحي البارز، عباس عبدي، على ما حدث للأستاذ عبد الكريمي، وقال في تغريدة عبر ”تويتر“، إن ”هذا القرار يبرهن على عدم جدوى العلم في الجامعة“.

وأضاف عبدي ”إن المؤشرات الدرامية لتقدم العلم في البلاد، في مواجهة مثل هذا الطرد، أكثر فظاظة وخطأ مما كانت عليه في الماضي“.

این سند بی‌ارزش بودن علم در دانشگاه اخراج کننده است.

شاخص‌های نمایشی پیشرفت علم در کشور، در برابر چنین اخراجی، بیش از گذشته مبتذل و دروغین هستند. pic.twitter.com/ffL2IO96c8 — عباس عبدی (@abb_abdi) September 5, 2021

بدوره، رأى الكاتب والباحث والاستاذ الجامعي في التاريخ الإسلامي الدكتور ”رسول جعفريان“، إن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد علي خامنئي ورئيس الجامعة الإسلامية الحرة أحق بـ“الطرد والفصل“.

وكتب جعفريان في تويتر ”إذا كان من المنطق طرد أي شخص من الجامعة الإسلامية الحرة، فهو السيد ولايتي، مع خلفيته في كتابة أعمال غريبة عن الحضارة الإسلامية، في مجال لم يتخصص فيه، فقد سخر من العلم والحضارة الإسلامية. انظر فقط إلى الانتقادات الموجهة إليه“.

اگر قرار بود کسی را از دانشگاه آزاد مرخص کنند، جناب آقای ولایتی بود که با آن سابقه در نگارش آثار عجیب در باره تمدن اسلامی، آن هم در رشته ای که تخصص ندارند، هم علم را به سخره گرفتند، هم تمدن اسلامی را. کافی است نقدهایی را که بر ایشان منتشر شد ببینید. — رسول جعفریان (@jafarian1964) September 5, 2021

وفي سياق متصل، فسر الناشط والصحفي الإيراني ”رضا غبيشاوي“، قرار طرد الدكتور بيجان عبد الكريمي من الجامعة بأنه ”دليل على الانحطاط“.

فيما اكتفى الأستاذ في مجالات الفلسفة والمنطق والسياسة والأديان ”إحسان اغاجان“، بعدما أورد خبر فصل وطرد الاستاذ الجامعي عبد الكريمي، قائلاً ”طالبان ليست بعيدة“، في إشارة منه إلى تشبه التيار المتشدد الذين يهيمن على الجامعات الإيرانية بحركة طالبان الأفغانية.