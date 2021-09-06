تقرير: إيران تخطط لشن هجوم على فصائل مسلحة في كردستان العراق

كشف تقرير إخباري، يوم الإثنين، أن إيران تخطط لشن هجوم على فصائل كردية معارضة لطهران، تتمركز في إقليم كردستان العراق.

وذكر تقرير لموقع تلفزيون ”إيران إنترناشونال“ المعارض، أن ”رئيس إدارة استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، اجتمع برفقة عدد من كبار مساعديه مع وزير الأمن والاستخبارات الإيرانية، إسماعيل خطيب، وناقشوا شن هجوم إيراني على فصائل كردية معارضة بإقليم كردستان العراق“.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، بأن قوات الحرس الثوري أطلقت تحذيرات لسكان المناطق الحدودية مع كردستان العراق، وذلك مع تصاعد احتمالية شن هجوم يستهدف جماعات وفصائل كردية معارضة.

ونقلت الوكالة الإيرانية عن العميد محمد باكبور، قائد القوات البرية بالحرس الثوري، قوله إن ”استمرار هذا الوضع غير مقبول بالنسبة لنا، وسنوجه الرد اللازم على هؤلاء الإرهابيين“، بحسب تعبيره.

واتهم باكبور، جماعات، ”باستخدام أراضي كردستان العراق منذ سنوات لاستهداف أمن جمهورية إيران الإسلامية“.

وطالب العميد باكبور، حكومتي بغداد وأربيل، بعدم السماح لتلك الجماعات، بـ“تأسيس قاعدة لهم في هذه الأراضي، للعمل على تهديد أمن إيران“.

كما وجه قائد القوات البرية للحرس الثوري، تحذيرات إلى سكان المناطق الحدودية مع كردستان العراق، قائلا: ”نظرا لاحتمالية توجيه رد قاسٍ على تلك الجماعات، يتوجب الابتعاد عن مقراتها، لكي لا يتعرضون لأضرار محتملة“.

ويأتي الحديث عن شن هجوم محتمل ضد فصائل كردية معارضة، بعد هجوم مسلح وقع خلال الأيام الأخيرة الماضية، استهدف قوات تابعة لحرس الحدود الإيراني على الحدود الغربية، وأسفر عن مصرع ضابط إيراني.

وأعلنت إيران في وقت سابق، عن مصرع ضابط بقوات حرس الحدود، في اشتباكات مع مسلحين معارضين، عند نقطة حدودية، قرب مدينة ”بانه“، التابعة لمحافظة كردستان، غرب إيران.

يُذكر أن إيران تسمي عددا من الأحزاب الكردية المعارضة، بـ“الإرهابيين“، فيما تنشط هذه الأحزاب في المناطق الجبلية بين إيران وإقليم كردستان العراق، حيث تشتبك هذه الأحزاب بين الحين والآخر في مواجهات عسكرية مع القوات الإيرانية.