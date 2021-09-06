بيلاروسيا.. حكم بسجن المعارضة ماريا كوليسنيكوفا 11 عاما

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قضت محكمة في بيلاروسيا بسجن المعارضة ماريا كوليسنيكوفا _التي قادت الاحتجاجات الواسعة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو العام الماضي_ أحد عشر عاما بتهم تتعلق بالأمن القومي.

كما حكِم على محاميها ماكسيم زناك بالسجن عشر سنوات، وفق خدمة الإعلام التابعة للمرشح الرئاسي السابق فيكتور باباريكو، الذي أدارت كوليسنيكوفا حملته الانتخابية.

وكوليسنيكوفا هي القائدة البارزة الوحيدة لاحتجاجات العام الماضي غير المسبوقة التي لا تزال في بيلاروسيا، حيث لا تزال محتجزة منذ عام، بعدما قاومت محاولة لترحيلها قسرا عبر تمزيق جواز سفرها.

وينفّذ لوكاشنكو _الذي يتولى السلطة منذ العام 1994_ حملة أمنية ضد المعارضة منذ الاحتجاجات التي اندلعت عندما أعلن فوزه في انتخابات متنازع عليها.

وفي تسجيل مصور من المحكمة بثته وسائل الإعلام الروسية، ظهرت كوليسنيكوفا التي كانت مكبلة داخل قفص الاتهام وهي ترسم إشارة قلب بيديها، وهو أمر قامت به مرارا خلال مسيرات المعارضة.

وكانت تبتسم فيما ظهر جليا على شفتيها أحمر الشفاه الداكن الذي تشتهر به.

وقال زناك الذي وقف إلى جانبها ”سعداء برؤيتكم أيها المتفرجون الأعزاء“، وذلك في تسجيل مصور قبل تلاوة الحكم.

وتحولت كوليسنيكوفا (39 عاما) _والتي كانت عازفة ناي في الأوركسترا السمفونية البيلاروسية_ إلى رمز للحراك الاحتجاجي في البلاد.

وتم توقيفها في أيلول/ سبتمبر الماضي، عندما وضع عناصر استخبارات في بيلاروسيا كيسا على رأسها وزجوا بها في حافلة صغيرة واقتادوها إلى الحدود الأوكرانية.

وقاومت محاولة لطردها من البلاد عبر القفز من السيارة، بحسب تقارير إعلامية.

وكانت كوليسنيكوفا ضمن ثلاثي نسائي إلى جانب زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا وفيرونيكا تسيبكالو، قدن مسيرات الصيف الماضي ضد الرئيس البيلاروسي.

وفرّت تيخانوفسكايا، التي ترشحت للرئاسة مكان زوجها المسجون، من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتصر تيخانوفسكايا على أنها الفائزة الفعلية في انتخابات أغسطس/ آب العام الماضي الرئاسية.

كانت مظاهرات حاشدة اندلعت في العاصمة البيلاروسية مينسك في أغسطس/ آب 2020 تنديدا بإعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يحكم البلاد بيد من حديد في الجمهورية السوفيتة السابقة، وطالب المحتجون، لوكاشينكو بالتنحي عن السلطة.

وأمام أكبر تحد لحكمه المستمر منذ عام 1994 ناشد الرئيس لوكاشينكو روسيا التدخل لمساعدته.