منظمة حقوقية: ناشطة إيرانية تتعرض للتهديد بالقتل داخل السجن

قالت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن الناشطة البارزة المعتقلة صبا كرد أفشاري، تعرضت للتهديد بالقتل والمضايقة من قبل معتقلة أخرى في سجن ”قرجك“ المخصص للنساء جنوب طهران.

وأضافت المنظمة نقلًا عن مصدر مطلع لم تكشف عنه قوله، إن ”الناشطة صبا كرد أفشاري تعرضت أمس للتهديد بالقتل والمضايقة، من قبل سجينة جرى نقلها الأسبوع الماضي إلى الجناح الذي توجد فيه الناشطة“، مضيفًا أن ”معتقلة من الجرائم العامة وقفت أمام الناشطة كرد أفشاري، حاملة شفرة حلاقة وهددت الأخيرة بالقتل“.

وأضاف المصدر لموقع المنظمة الحقوقية، أن ”من أسباب هذه الحوادث عدم مراعاة مبدأ فصل الجرائم، وإهمال السلطات في مسؤولية الحفاظ على سلامة وصحة السجناء“.

وأشار المصدر الإيراني، إلى أنه ”تم نقل اثنين من السجينات من الجناح الخاص بالجرائم العامة بسجن قرجك، الذين لديهم أيضًا تاريخ في مضايقة وتهديد السجينات الأخريات، الأسبوع الماضي، ويوم أمس (الأحد) بادرت إحدى المعتقلتين المنقولتين بالوقوف بوجه الناشطة صبا كرد أفشاري، وهي تشهر بوجهها شفرة حلاقة، وهددت الأخيرة بالقتل“.

هرانا گزارش داد صبا کردافشاری، فعال مخالف حجاب اجباری که در زندان قرچک زندانی است، طی روزهای اخیر از سوی یکی از زندانیان جرائم عمومی در این زندان مورد تهدید و آزار قرار گرفته است یک منبع مطلع به هرانا گفت یک زندانی جرائم عمومی با تیغ مقابل بند ایستاده و صبا را تهدید می‌کند pic.twitter.com/XTJMY7nUuZ — ايران اينترنشنال (@IranIntl) September 6, 2021

وتابع المصدر، أنه ”بعد التهديد الأخير وشكوى تقدمت بها صبا إلى مسؤولي السجن، قيل لها إن السجينة سوف تعاد إلى العنبر السادس الخاص بالجرائم العامة“.

وكان سجن طهران الكبير قد شهد في 10 من يونيو/ حزيران 2019، حادثة قتل للسجين السياسي المعارض علي رضا شير محمد علي، بعدما طعنه اثنان من السجناء الجنائيين بسكين حادة.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أيدت محكمة العليا في إيران، الحكم الصادر من قبل محكمة الثورة بطهران ضد الناشطة صبا كرد أفشاري، بالسجن 15 عامًا بسبب احتجاجها على الحجاب.

ووجهت محكمة الثورة للناشطة صبا كرد أفشاري، تهمة ”نشر الفساد والدعارة من خلال رفض الحجاب، والسير بدون حجاب في أحد شوارع طهران“.

وتفرض السلطات الإيرانية الحجاب على النساء، منذ انتصار الثورة عام 1979، وسقوط نظام الشاه محمد رضا بهلوي.

واشتدت قضية الاحتجاج على الحجاب الإجباري في السنوات الأخيرة، على شكل حركات مدنية مختلفة، وجعلت الحركة الاحتجاجية للفتيات في شارع الثورة عام 2017، قضية الحجاب القسري، إحدى القضايا الرئيسة في المناخ السياسي والاجتماعي في إيران.

وذكرت منظمة العفو الدولية، أنه في عام 2018، تم القبض على ما لا يقل عن 39 فتاة، وحُكم عليهن بالسجن، بسبب احتجاجهم على الحجاب الإلزامي في إيران.