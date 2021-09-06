طالبان: سنوجه ضربة قاسية لأي تمرد في أفغانستان

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

قالت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، إنها ستوجه ”ضربة قاسية“ لأي تمرد يحدث في البلاد، فيما دعت الأفراد السابقين في القوات الأفغانية إلى الاندماج بنظام الحكام الجدد، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.

يأتي ذلك بعدما أعلنت الحركة، في وقت سابق، أنها استولت على وادي ”بانشير“، آخر معاقل المقاومة ضد الحركة في أفغانستان.

وقال مجاهد، خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول، إن ”القوات الأفغانية، التي تلقت تدريبات في السنوات العشرين الماضية، سيطلب منها الانضمام إلى الإدارات الأمنية إلى جانب أعضاء طالبان“.

وأضاف أن ”الإمارة الإسلامية حساسة جدا إزاء حركات التمرد. كل من يحاول بدء تمرد سيتلقى ضربة قاسية. لن نسمح بتمرد آخر“.

وبعد ثلاثة أسابيع من الاستيلاء على السلطة لكن دون إعلان تشكيلة حكومية حتى الآن، قال مجاهد إن ”نظاما مؤقتا سيُعلن أولا للسماح بإجراء تغييرات“.

وشرح: ”اتخذت قرارات نهائية، ونحن نعمل الآن على المسائل التقنية“.

وتابع ”سنعلن الحكومة الجديدة حالما يتم حل المسائل التقنية“.

وتعهد قادة أفغانستان الجدد أن يحكموا بطريقة أكثر تساهلا من ولايتهم الأولى، التي جاءت أيضا بعد سنوات من النزاع الذي تمثل أولا باجتياح القوات السوفياتية البلاد سنة 1979 الذي أعقب حربا أهلية.

ووعدت طالبان بحكومة ”تشمل الجميع“ تمثل تركيبة أفغانستان العرقية المعقدة، رغم أن من المستبعد أن تتولى النساء أي مناصب عليا.

ويُنتظر أن تضع طالبان اللمسات الأخيرة على شكل نظامها الجديد، بعد ثلاثة أسابيع على سيطرتها السريعة على كابول التي يشير محللون إلى أنها شكلت مفاجأة حتى بالنسبة للحركة المتطرفة ذاتها.

وتعهدت الحركة أمس الأحد بضمان سلامة جميع العاملين في مجال الإغاثة ووصول المساعدات إلى أفغانستان، وذلك خلال اجتماع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، وفق ما أفاد متحدث باسم المنظمة الأممية.

ويزور غريفيث العاصمة الأفغانية بهدف عقد اجتماعات مع قيادات طالبان، وسط كارثة إنسانية تهدد البلاد التي وقعت حديثا تحت سيطرة الحركة المتشددة.