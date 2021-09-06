إيران قلقة من تعاون باكستان مع طالبان في معارك "بنجشير"

علق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، على التقارير التي تحدثت عن قيام طائرات باكستانية بقصف ولاية بنجشير الأفغانية لدعم مقاتلي حركة طالبان في فرض سيطرتها على هذه الولاية، مبيناً أن ”الأخبار القادمة من بنجشير مقلقة“.

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن ”هجمات الليلة الماضية على بنجشير مدانة، ومن المؤكد أننا سننظر في التدخل الأجنبي في مناقشة تعاون باكستان مع طالبان“.

وشدد على أن ”الحل النهائي الوحيد للمشاكل في أفغانستان هو الحوار بين الأفغان“، داعيا إلى ”احترام جميع الحقوق والالتزامات في أفغانستان بموجب القانون الدولي“.

وكان المتحدث باسم جبهة المقاومة، فهيم دشتي، لقي مصرعه خلال المعارك مع طالبان، مساء أمس الأحد، كما قتل عبد الودود ذره، المساعد السابق لأحمد مسعود.

وطالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بوقف القتال بين الأفغان، مبينا أنه ”يجب أن تفي طالبان بالتزاماتها“.

وأعرب الدبلوماسي الإيراني عن أسفه لما أسماه بـ“ تجويع أهل بنجشير وقطع المياه والكهرباء“، مشددا على أن ”إرادة الشعب الأفغاني هي التي يجب أن تتحقق وليس التدخل الأجنبي أو أي مؤامرة أخرى“.

وكان المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد، أعلن في بيان له عن ”سيطرة الحركة على بنجشير، كما أظهرت مقاطع فيديو قيام الحركة برفع علمها على مبنى حاكم الولاية“.

من جهة أخرى، نفت جبهة المقاومة سيطرة طالبان على ”بنجشير“، مشيرة إلى أن ”ادعاء العدو المعتدي بأنهم استولوا على بنجشير كاذب“.

وقال البيان: ”تتواجد قوات المقاومة في المعسكرات المقامة سلفا، والحرب مستمرة في أماكن متفرقة منذ الليلة الماضية“، معتبرا أن رفع علم طالبان على مبنى مكتب حاكم بنجشير ”لا يعني نهاية مقاومة طالبان وسيطرتها الكاملة“.

واتهم أحمد مسعود، اليوم الاثنين، باكستان وجهاز الاستخبارات التابع لها بتقديم دعم طالبان.

وقال أحمد مسعود في تغريدة له عبر حسابه على ”تويتر“ إن ”طالبان لا تقاتلنا، بل يقودهم الجيش الباكستاني ووكالة الاستخبارات الباكستانية، وطالبان ليست قوية بما يكفي لمنافستنا، لكن الجيش الباكستاني يتعاون معهم“.

المحادثات النووية تستمر

وفيما يتعلق باستئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الدولية في فيينا، قال خطيب زاده: ”يجب أن تخدم هذه المحادثات المصالح الكبرى للشعب الإيراني، ولتحقيق هذه الغاية لن نتأخر ولو ساعة واحدة“.

ودعا خطيب زاده الولايات المتحدة الأمريكية إلى ضرورة التخلي عن التفكير بعقلية الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرا أن ”استمرار هذه العقلية لا يمكنه أن ينجح في محادثات فيينا المرتقبة“.

وأضاف: ”ستستمر المحادثات في فيينا على أساس إحياء الاتفاق النووي، وإيران صرحت مرارا وتكرارا على مختلف المستويات أن المحادثات ستستمر بالتأكيد“.

وتوقفت المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا في حزيران/يونيو الماضي، بعد ست جولات من المحادثات لم تسفر عن تفاهم يعيد العمل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018.