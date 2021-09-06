طالبان تعلن "السيطرة الكاملة" على وادي بنجشير

أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، السيطرة الكاملة على إقليم وادي بنجشير، لتكون بذلك استولت فعليا على كامل التراب الأفغاني بعد أيام من القتال في الوادي ذي الجغرافيا الصعبة أمام ما يعرف بالمقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان نشرته الحركة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ”مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب. سيعيش الناس الآن بحرية وسلامة وازدهار“.

ورفع عناصر من الحركة رايتهم على مبنى حاكم ولاية ”بنجشير“.

وقال مجاهد ”إنه تم بعون الله عز وجل وبدعم واسع من أمتنا، الفتح الكامل لولاية بنجشير، وأصبحت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية“.

وكشف مجاهد عن مقتل وهروب من وصفهم بـ“العصابة المتمردة“ من الولاية، في إشارة إلى مقاتلي الجبهة الوطنية للمقاومة، بزعامة مسعود.

وطمأن المتحدث باسم الحركة، سكان ”بنجشير“ بعدم تعرضهم للتمييز، وقال ”نؤكد لأبناء بنجشير، أنه لن يكون هناك تمييز ضدهم، فهم جميعا إخواننا ونسعى معا لخدمة بلدنا“.

ولم يتضح بعد مصير زعيم الجبهة الوطنية للمقاومة، أحمد مسعود، الذي أشارت تقارير في وقت متأخر من مساء الأحد إلى أنه في بنجشير“.

كما تحدثت صحيفة ”اندبندنت“ بالنسخة الفارسية، اليوم الاثنين، عن مقتل ”مولوي فصيح الدين“، أحد كبار قادة طالبان في شمال شرق أفغانستان، مع عدد من حمايته في معركة مع جبهة المقاومة في ”بنجشير“.

ولم تعلن جبهة المقاومة بعد موقفها بشأن ما ذكرته ”طالبان“، التي قالت إن ”قواتها فرضت سيطرتها على ولاية بنجشير كافة“.

وكانت ولاية بنجشير، خارج سيطرة طالبان منذ دخول الحركة العاصمة كابول في آب/أغسطس الماضي، وهروب الرئيس السابق، أشرف غني، وإعلان السيطرة الكاملة على أفغانستان.

وتحدثت تقارير عن مشاركة الجيش الباكستاني في دعم مقاتلي طالبان لفرض سيطرتهم على بنشجير، إذ اتهم النائب الأفغاني عن مدينة ”سمنكنان“ الواقعة شمال أفغانستان، ضياء آريا نجاد، باكستان بتقديم الدعم لطالبان.

وقال آريا نجاد وفق ما نقلت عنه قناة ”إيران انتر ناشيونال“ المعارضة، إن ”طائرات دون طيار باكستانية قصفت بنجشير“، مبينا أن ”بنجشير تعرضت للقصف من قبل طائرات دون طيار تابعة لسلاح الجو الباكستاني باستخدام قنابل ذكية“.