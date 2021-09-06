وزير بريطاني يعلن انتحار محاربين قدامى بسبب الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.. ثم يتراجع

قال جيمس هيبي وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة اليوم الاثنين إنه أخطأ عندما قال إن بعض الجنود البريطانيين السابقين انتحروا بسبب الغضب من الانسحاب الذي قادته الولايات المتحدة من أفغانستان. وأضاف هيبي لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ”في الواقع، الأمر الذي كنت أشير إليه كان غير دقيق.. نبحث بعناية شديدة فيما إذا كان إقدام أحدهم على الانتحار في الأيام القليلة الماضية صحيحا“، بحسب وكالة ”رويترز“.

وفي وقت سابق، قال هيبي لشبكة ”سكاي نيوز“ إن بعض قدامى المحاربين البريطانيين في أفغانستان انتحروا بسبب الضرر النفسي الشديد الذي تعرضوا له جراء الانسحاب الفوضوي للقوات التي قادتها الولايات المتحدة وانتصار حركة طالبان.

ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية أن يكون محاربين قدامى قد انتحروا بسبب الانسحاب.

وأعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الاثنين، السيطرة الكاملة على إقليم وادي بنجشير، لتكون بذلك استولت فعليا على كامل التراب الأفغاني بعد أيام من القتال في الوادي ذي الجغرافيا الصعبة أمام ما يعرف بالمقاومة الوطنية بقيادة أحمد مسعود.

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في بيان نشرته الحركة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي ”مع هذا الانتصار، خرج بلدنا بشكل كامل من مستنقع الحرب. سيعيش الناس الآن بحرية وسلامة وازدهار“.

ورفع عناصر من الحركة رايتهم على مبنى حاكم ولاية ”بنجشير“.

وقال مجاهد ”إنه تم بعون الله عز وجل وبدعم واسع من أمتنا، الفتح الكامل لولاية بنجشير، وأصبحت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية“.

وكشف مجاهد عن مقتل وهروب من وصفهم بـ“العصابة المتمردة“ من الولاية، في إشارة إلى مقاتلي الجبهة الوطنية للمقاومة، بزعامة مسعود.

وطمأن المتحدث باسم الحركة، سكان ”بنجشير“ بعدم تعرضهم للتمييز، وقال ”نؤكد لأبناء بنجشير، أنه لن يكون هناك تمييز ضدهم، فهم جميعا إخواننا ونسعى معا لخدمة بلدنا“.

ولم يتضح بعد مصير زعيم الجبهة الوطنية للمقاومة، أحمد مسعود، الذي أشارت تقارير في وقت متأخر من مساء الأحد إلى أنه في بنجشير“.

كما تحدثت صحيفة ”اندبندنت“ بالنسخة الفارسية، اليوم الاثنين، عن مقتل ”مولوي فصيح الدين“، أحد كبار قادة طالبان في شمال شرق أفغانستان، مع عدد من حمايته في معركة مع جبهة المقاومة في ”بنجشير“.