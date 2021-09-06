أمريكا تدين عزل قوات خاصة رئيس غينيا

أدانت الولايات المتحدة الأحداث التي وقعت يوم الأحد في العاصمة الغينية كوناكري حيث أطاح على ما يبدو جنود من القوات الخاصة بالرئيس الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن العنف وأي إجراءات خارجة عن الدستور لن تؤدي إلا إلى تراجع فرص غينيا في السلام والاستقرار والازدهار.

وحثت الأطراف في غينيا على ”التخلي عن العنف وأي جهود لا يدعمها الدستور والالتزام بسيادة القانون“.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الإجراءات في غينيا ”يمكن أن تحد من قدرة الولايات المتحدة وشركاء غينيا الدوليين الآخرين على دعم البلد“.

أعلن ضباط القوات الخاصة الذين استولوا على السلطة في غينيا الأحد واعتقلوا الرئيس ألفا كوندي فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد ”حتى إشعار آخر“ واستبدال حكام المناطق بعسكريين.

وقال الضباط أيضا في بيان بثه التلفزيون الوطني إنه سيتم عقد اجتماع لوزراء حكومة كوندي ومسؤولين آخرين كبار عند الساعة 11,00 صباحا بتوقيت غرينتش من يوم الاثنين في العاصمة كوناكري.

وأكدت القوات الخاصة الغينية، الأحد، القبض على الرئيس ألفا كوندي و“حل“ مؤسسات الدولة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس غينيا وهو محتجز من قبل قوات خاصة بالجيش.

ورفض ألفا كوندي وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

وقال قائد القوات الخاصة اللفتانت كولونيل مامادي دومبويا في مقطع فيديو: ”لقد قررنا بعد القبض على الرئيس الذي بات حاليا في أيدينا، حل الدستور الساري وحل المؤسسات وقررنا أيضا حل الحكومة وإغلاق الحدود البرية والجوية“.

وقال جندي، اتشح بعلم غينيا وأحاط به ثمانية جنود مسلحين آخرين، في بيان مقتضب أُذيع على التلفزيون الرسمي، إنهم ”أوقفوا العمل بالدستور وحلوا الحكومة“.

وأضاف الجندي أنهم ”يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق“.

وندد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ”بشدة“ الأحد بـ“أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح“ في غينيا، وذلك بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس و“حل“ المؤسسات.