واشنطن تدين هجوم ميليشيا الحوثي على السعودية

أعربت الولايات المتحدة، عن إدانتها الهجوم بصاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية على المنطقة الشرقية أمس، وأدى إلى إصابة طفل وطفلة سعوديين، وتضرر عدة منازل سكنية.

وشدد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أن “ الهجوم هذا غير مقبول على الإطلاق “ ، مؤكداً أن هذه الهجمات تهدد حياة المدنيين في المملكة.

وقال البيان “ نحث الحوثيين مرة أخرى على الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار على الفور ووقف هذه الهجمات والهجمات العابرة للحدود داخل اليمن، لاسيما هجومهم على مأرب، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وإطالة أمد الصراع“ .

وأضاف البيان “ يجب أن يبدأ الحوثيون العمل على حل دبلوماسي سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع “ .

وفجر الأحد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية العميد الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت (3) صواريخ بالستية و (3) طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المنطقة الشرقية، جازان، ونجران.

وأوضح العميد المالكي أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت عند الساعة ( 21:32 ) من مساء السبت ( 04 سبتمبر 2021 م ) صاروخاً بالستياً أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من صنعاء باستخدام الأعيان المدنية باتجاه المنطقة الشرقية بالمملكة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأضاف أن عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ( ضاحية الدمام ) ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة ( سعوديين ) وتضرر ( 14 ) منزلاً سكنياً بأضرار خفيفة.

وبيّن العميد المالكي أن هذا السلوك الهمجي واللامسؤول من قبل الميليشيا بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية يتنافى مع القيم السماوية والمبادئ الانسانية، كما يعبر عن واقع سير العمليات العسكرية على الأرض وتدهور موقف الميليشيا بالجبهات وفقدانها لقيادات ميدانية مهمة.

وأكد العميد المالكي أن وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية أراضيها ومقدراتها ووقف مثل هذه الاعتداءات العدائية والعابرة للحدود لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وتسبب هجوم في سبتمبر / أيلول 2019 على منشأتين تابعتين لأرامكو في شرق المملكة في وقف نصف إنتاج السعودية من النفط مؤقتا.

وفي السابق أعلن الحوثيون في اليمن، الذين يشنون هجمات متكررة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ على المملكة، المسؤولية عن هجمات عدة على المنشآت النفطية السعودية.

وأكد مصدر مطلع أن المنشآت التابعة لشركة أرامكو النفطية العملاقة التي تملكها الدولة لم تتأثر بالهجوم الذي وقع خارج منشآت أرامكو، بحسب وكالة ”رويترز“.