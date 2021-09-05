طالبان: الأمم المتحدة وعدت بتقديم مساعدات عقب اجتماع مع مسؤولين في كابول

قال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين إن مسؤولين كبارا من الحركة اجتمعوا في كابول اليوم الأحد مع مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الذي تعهد بمواصلة تقديم المساعدة للشعب الأفغاني.

والتقى الملا عبد الغني بردار، رئيس المكتب السياسي لطالبان ومسؤولون آخرون بجريفيث، بينما تواجه أفغانستان أزمة إنسانية تنذر بكارثة وذلك بسبب الجفاف الشديد وانهيار الاقتصاد.

وقال شاهين على تويتر ”وعد وفد الأمم المتحدة بمواصلة المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، قائلا إنه سيدعو إلى تقديم مزيد من المساعدات لأفغانستان خلال الاجتماع المقبل للدول المانحة“.

وهوت أفغانستان، إحدى أفقر دول العالم، في براثن الأزمة بسبب التوقف المفاجئ لمساعدات خارجية بمليارات الدولارات في أعقاب انهيار الحكومة المدعومة من الغرب وانتصار طالبان الشهر الماضي.

وقال شاهين إن طالبان أكدت لوفد الأمم المتحدة ”التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة“.

ومن المتوقع أن تعقد الأمم المتحدة مؤتمرا دوليا لدعم أفغانستان في جنيف في 13 سبتمبر أيلول للمساعدة في تجنب ما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بأنه ”كارثة إنسانية تلوح في الأفق“.

واستأنفت الأمم المتحدة الرحلات الجوية الإنسانية إلى شمال أفغانستان وجنوبها، بعد سيطرة طالبان على السلطة في البلاد، بحسب ما أعلن متحدث باسم المنظمة الدولية، الخميس.

وقال ستيفان دوجاريك لصحفيين، إن الخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، تُسيّر حاليا رحلات جوية ”لتمكين 160 منظمة إنسانية من مواصلة أنشطتها المنقذة للأرواح“ في أفغانستان.

وتربط هذه الخدمات الجوية العاصمة الباكستانية إسلام آباد، بمدينة مزار شريف في شمال أفغانستان، وبقندهار في الجنوب.

وأقلعت ثلاث رحلات حتى الآن إلى مزار شريف منذ 29 آب/ أغسطس الماضي.

والخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة يُشغّلها برنامج الغذاء العالمي.

وقال دوجاريك إن هناك جهودا تبذل لتسيير مزيد من تلك الرحلات إلى وجهات إضافية.

وأوضح أنه اعتبارا ”من 2002 إلى 2021، خدمت الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان أكثر من 20 وجهة في البلاد“.

وأضاف: ”ستسعى (الخدمة) للعودة إلى هذه المواقع ما إن يسمح الوضع الأمني والتمويل بذلك“.

ولفت دوجاريك إلى أن المسؤولين يعملون على إنشاء جسر جوي لنقل مواد غير غذائية كالإمدادات الطبية ومعدات الطوارئ.