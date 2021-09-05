بعد تأخرها 6 سنوات.. وزير الاتصالات الإيراني الجديد يتعهد بإطلاق الشبكة الوطنية للإنترنت

تعهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني الجديد، عيسى زارع بور، مرة أخرى بإكمال وإطلاق ”شبكة المعلومات الوطنية“، مضيفًا: ”كقائد ميداني، أتحمل مسؤولية تحقيق شبكة المعلومات الوطنية“.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن الوزير زارع بور، قوله الأحد: ”قد لا تتحقق هذه الخطة على المديين القصير أو المتوسط، لكن هذه الخطة ستكون من ضمن أولوياتنا“، مشددًا على أن وزارته هي ”أهم وزارة حكومية“.

وأوضح أن ”فرص الفضاء الإلكتروني تفوق بكثير أضراره“، مبينًا أن ”دور وزارة الاتصالات في العصر الجديد سيكون مختلفًا عن الماضي“.

ولفت الوزير الإيراني قائلًا: “ تركيزنا وخريطة الطريق لدينا هما نفس الخطة الرئيسة، وهيكل شبكة المعلومات الوطنية التي تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للفضاء السيبراني“.

وكان الوزير قد وعد أعضاء البرلمان خلال منحه الثقة قبل عدة أسابيع بتنفيذ خطة شبكة المعلومات الوطنية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وعلى مدى سنوات، كانت الحكومة الإيرانية تتبع خطة لفصل الإنترنت المحلي (الإنترانت) عن الإنترنت العالمي، المعروف باسم ”الشبكة الوطنية“، لأسباب أمنية، وللسيطرة على الاحتجاجات، والقمع، والرقابة على الأخبار.

وكان من المفترض أن يتم تنفيذ الخطة، بحلول العام 2015، لكنها تأخرت لأسباب مختلفة، بما في ذلك انتشار الإعاقات التقنية.

وخلال الأشهر الأخيرة، انتقد المرشد علي خامنئي، حكومة الرئيس السابق حسن روحاني وباقي أعضاء الحكومة، بسبب عدم قيامهم بتحقيق شبكة المعلومات الوطنية.

وطبقت إيران كتجربة أولى شبكة الإنترنت الوطنية أثناء احتجاجات اندلعت، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2019، على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وبدأت قضية إطلاق ”الإنترنت الوطني“ في إيران بعد وصول حكومة الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد إلى السلطة العام 2005.

وكان محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني السابق، قال، في كانون الأول للعام 2019، إن ”الإنترنت الوطني كذبة كبيرة“.

وتفرض السلطات الإيرانية رقابة صارمة على شبكة الإنترنت، وتزايدت هذه الرقابة بعد احتجاجات شهدتها البلاد، العام 2009، على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي.