قناة عبرية: مصر تستأنف مفاوضات صفقة تبادل أسرى بين حماس وإسرائيل بعد الأعياد اليهودية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن استعدادات مصرية لاستئناف المحادثات بين إسرائيل وحركة حماس، في قضية إجراء تبادل للأسرى والمفقودين وجثث الجنود بعد الانتهاء من عطلة رأس السنة العبرية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، إنه سيتم استئناف هذه المباحثات بعد الأعياد اليهودية، حيث ستتضمن المحادثات اجتماعات في كل من القاهرة وغزة وإسرائيل.

وذكرت القناة العبرية، أن مصر تريد تسجيل إنجاز حقيقي في هذه القضية بنهاية العام الجاري، حيث تعيق القضية في الوقت الحالي كل تقدم في العلاقات بين إسرائيل وغزة.

وأوضحت أن إسرائيل ستعطي الموافقة على إعادة إعمار قطاع غزة بعد حل هذه القضية، إلا أن حركة حماس لا تريد ربط ملف الإعمار بإعادة الجنود والمحتجزين لديها.

وتابعت القناة، أنه من المتوقع أيضًا طرح هذه الملفات في اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، قريبًا.

وبينت أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة من أجل التوصل إلى التسوية، وفي الوقت الراهن، لا تزال الفجوة بين الطرفين كبيرة.

وأضافت القناة: ”رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار يريد إنجازًا يتباهى به أمام الجمهور في غزة، ويخشى أن يُنظر إليه مرة أخرى على أنه شخص قدم الهدوء، وباع الكفاح المسلح مقابل إغاثة وأموال قطرية“.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت في وقت سابق، أن وفدًا أمنيًا عاد من مصر، أمس السبت، وهو مؤلف من شخصيات أمنية رفيعة المستوى من بينها عضو بارز في مجلس الأمن القومي، بعد محادثات معمقة حول الأوضاع في قطاع غزة والسلطة الفلسطينية.

وترفض حركة حماس التباحث بقضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين خلال الجولات والمباحثات الأخيرة التي أجريت في قطاع غزة والقاهرة، وفق تصريحات سابقة لمسؤول في حماس لقناة ”I24news“ قبل نحو أسبوعين.

وبحسب هذا المسؤول في حماس، فإن ”موضوع الجنود الإسرائيليين الذين تحتجز حماس جثامينهم غير مطروح حاليًا“، وأنه ”قبل تحصيل التزام إسرائيلي حول إجراء مناقشات مهمة بخصوص التسهيلات بشأن الحصار المفروض على القطاع، لا مجال لمناقشة أي موضوع آخر، لا الجنود الذين تحتجزهم المقاومة ولا أي أمر آخر“.