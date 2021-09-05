الأمم المتحدة ترفض الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح في غينيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

ندد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ”بشدة“ الأحد بـ“أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح“ في غينيا، وذلك بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس و“حل“ المؤسسات.

ودعا غوتيريش في تغريدة إلى ”الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي“، موضحا أنه يراقب ”عن كثب“ الوضع في هذا البلد.