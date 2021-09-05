تاريخ النشر:
05 سبتمبر 2021 16:59 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2021 18:05 GMT
الأمم المتحدة ترفض الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح في غينيا
ندد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش "بشدة" الأحد بـ"أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح" في غينيا، وذلك بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال
ندد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش ”بشدة“ الأحد بـ“أي استيلاء على السلطة بقوة السلاح“ في غينيا، وذلك بعدما أكد ضباط في القوات الخاصة الغينية اعتقال الرئيس و“حل“ المؤسسات.
ودعا غوتيريش في تغريدة إلى ”الإفراج الفوري عن الرئيس ألفا كوندي“، موضحا أنه يراقب ”عن كثب“ الوضع في هذا البلد.