رئيس جنوب أفريقيا السابق زوما يحصل على "إفراج مؤقت" لأسباب صحية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت سلطات السجون في جنوب أفريقيا، يوم الأحد، أن رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما المسجون منذ 8 تموز/ يوليو بتهمة ازدراء القضاء، حصل على إفراج مؤقت لأسباب طبية.

وأدخل زوما (79 عاما) إلى مستشفى خارج السجن -لأسباب غير معلنة- منذ 6 آب/ أغسطس الماضي، حيث يمضي عقوبة لمدة 15 شهرا لرفضه المثول أمام لجنة تحقيق حول فساد الدولة في عهده (2009 -2018).

وقال مسؤول في السجن، إن زوما سيتمكن من العودة إلى منزله بعد خروجه من المستشفى.

ويسري هذا الإفراج المؤقت يوم الأحد، وسيمضي زوما ما تبقى من عقوبته خارج السجن، لكن قد يضطر إلى القيام بأعمال لخدمة المجتمع عند خروجه من المستشفى.

وذكرت دائرة خدمة السجون في بيان أن ”الإفراج المؤقت عن زوما لأسباب طبية يعني أنه سيمضي ما تبقى من عقوبته في نظام السجون المجتمعية، حيث سيتعين عليه احترام عدد من الشروط، وسيخضع للمراقبة حتى نهاية عقوبته“.

وأضاف البيان أن الإفراج المؤقت فُرض بسبب ”تقرير طبي“ تلقته دائرة السجون.

وكان زوما قد خضع لعملية جراحية في 14 آب/ أغسطس، ولا يزال في المستشفى.

وتم تأجيل استئناف محاكمة زوما -التي بدأت في أيار/ مايو الماضي، بتهمة الفساد، على خلفية صفقة أسلحة تم توقيعها قبل أكثر من 20 عاما، عندما كان نائبا للرئيس- إلى 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وكان زوما قد سلّم نفسه إلى سلطات السجون، في يوليو الماضي، تنفيذا لحكم بالسجن لمدة 15 شهرا صدر بحقه، كما أعلنت منظمة تمثله.

وقالت حينها المنظمة في تغريدة على تويتر: ”قبيل دقائق من حلول منتصف الليل وانتهاء المهلة التي حددها القضاء لزوما لتسليم نفسه، فإن الرئيس زوما قرر الامتثال لأمر الحبس.. إنه في طريقه لتسليم نفسه إلى أحد السجون في مقاطعة كاوازولو ناتال“.

وقال مدعون من جنوب أفريقيا، إن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت ”مذكرات حمراء“ تحث على اعتقال رجلي الأعمال الأخوين آتول وراجيش جوبتا، اللذين كانا صديقين لجاكوب زوما، وبعض من شركائهما، في ما يتصل بمزاعم فساد.

وغادر الشقيقان، المولودان في الهند، جنوب أفريقيا، بعد الإطاحة بزوما.