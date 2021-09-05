الحكومة الإسرائيلية تصادق على تعيين مايك هيرتسوغ سفيرا في واشنطن

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد على تعيين مايك هرتسوغ سفيرا جديدا لإسرائيل في واشنطن، خلفا لجلعاد أردان، حسب موقع ”إسرائيل اليوم“.

وأعرب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد عن أمله في أن ”يسهم السفير الجديد في الحفاظ على العلاقات المتميزة مع حليفتنا الكبرى الولايات المتحدة“، حسب تعبيره.

و“مايك هرتسوغ“، هو شقيق الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وتقلد عدة مناصب في الجيش الإسرائيلي، ويمتلك خلفية عسكرية، حيث عمل مستشارًا لوزير الدفاع الأسبق إيهود باراك.

وتربط هرتسوغ علاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، حيث قام بترشيحه بأن يصبح مستشارًا عسكريًا في ديوان رئاسة الوزراء.

وعمل هرتسوغ خلال السنوات الأخيرة باحثا في معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية، وكبير الباحثين في معهد سياسات الشعب اليهودي.

ووفقا لتقارير عبرية سابقة، قضى السفير الجديد أربعين عاماً في صفوف الجيش الإسرائيلي، كما أنه شغل سلسلة من المناصب الكبيرة، منها رئيس التخطيط الإستراتيجي في هيئة التخطيط العسكرية، والسكرتير العسكري، ورئيس أركان وزير الدفاع خلال ولاية أربعة وزراء.

وشارك هرتسوغ في المفاوضات التي أجرتها إسرائيل خلال ولاية خمسة رؤساء وزراء، وعمل مبعوثا دبلوماسيا لرئيس الوزراء خلال الأعوام 2009-2014.

وكان موقع ”والاه“ العبري قد أشار إلى أن السفير الإسرائيلي الجديد لديه معرفة شخصية بالرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية توني بلينكين، وغيرهما من المسؤولين الكبار في الإدارة الأمريكية.