في ثاني اتصال بينهما خلال شهر.. رئيسي لماكرون: لا نعارض مفاوضات نووية "مفيدة"

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران لا تعارض إجراء مفاوضات نووية ”مفيدة“، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه رئيسي مع ماكرون، يوم الأحد، وهذا هو الاتصال الثاني بينهما خلال نحو شهر.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية، تناول الرئيسان خلال الاتصال جملة من القضايا المشتركة والملفات الإقليمية.

وقال رئيسي لماكرون، إن ”طهران ترحب بتطوير العلاقات مع فرنسا خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.. ونحن مستعدون لبدء تعاون شامل مع أوروبا ينطلق من فرنسا“.

وأضاف: ”الاستقلال السياسي لإيران وفرنسا مورد ثمين لإقامة علاقة متوازنة وقوية ومستقرة بين البلدين، بما يضمن مصالحنا المشتركة“.

وحول الأوضاع في المنطقة، شدد رئيسي على أن طهران ”تؤيد أي عمل من شأنه أن يساعد على خلق الأمن والاستقرار في المنطقة والدول المجاورة“.

وفيما يتعلق بالتطورات في أفغانستان، قال الرئيس الإيراني إن ”سياسة التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة في أفغانستان أثبتت فشلها“، معتبرا أنه ”في حالة أفغانستان، أفضل شيء هو ترك الشعب الأفغاني يقرر مصيره“.

وبخصوص جهود دول المنطقة والعالم لمحاربة تنظيم داعش، جدد رئيسي مزاعم إيران بأن ”داعش أنشأه ودعمه الأمريكيون“، مضيفا: ”نحن نعتبر داعش جماعة إرهابية بأي اسم ولقب، ونعتقد أنه يجب مواجهتها“.

وتابع الرئيس الإيراني: ”لا يوجد فرق في نظرنا بين داعش في سوريا وداعش في العراق وداعش في خراسان“.

وبشأن أوضاع لبنان وعدم استقراره سياسيا واقتصاديا بسبب غياب الحكومة، لفت رئيسي إلى أن ”إيران مستعدة للعمل معا لتشكيل حكومة قوية في لبنان تخدم مصالح الشعب اللبناني“.

وقال: ”الشعب اللبناني يعاني اليوم من العقوبات الاقتصادية ويمكن لفرنسا أن تلعب دورا في رفع هذه العقوبات“.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الاتصال مع نظيره الإيراني، إن باريس ”تشدد على تطوير وتعميق العلاقات مع طهران في مختلف المجالات“.

وبشأن التطورات الأخيرة في أفغانستان، أوضح ماكرون: ”أعتقد أن الحكومة المستقبلية لأفغانستان يجب أن تكون نتيجة الإرادة الوطنية لشعب هذا البلد، ويجب على طالبان التمسك بقضايا مثل حقوق الإنسان والالتزامات الدولية“.

وبشأن الملف النووي أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في استئناف محادثات فيينا حول هذه القضية بحضور إيران.

وتوقفت المحادثات النووية بين إيران ومجموعة 4+1، والتي شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة، في 20 يونيو الماضي بعد ست جولات من المحادثات في فيينا.

وفي أول مقابلة تلفزيونية له منذ توليه منصب الرئاسة الإيرانية، أكد رئيسي أن بلاده ترحب بالمفاوضات النووية التي تهدف إلى رفع العقوبات، لكنه لم يحدد موعدًا لاستئناف المحادثات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في 2018.

وتوقفت المحادثات النووية عقب فوز رئيسي بالانتخابات الرئاسية بطلب من إيران، ودعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في محادثات إحياء الاتفاق النووي، الحكومة الإيرانية إلى استئناف المحادثات النووية في أقرب وقت ممكن، وأعربت هذه الدول عن قلقها بشأن التقدم في برنامج إيران النووي في الأشهر الأخيرة.

وكان الرئيسان قد أجريا الشهر الماضي، أول اتصال بينهما، بحثا خلاله عدة ملفات من بينها ملف الأمن في المنطقة، والعقوبات الأمريكية المتزايدة ضد إيران.