قناة عبرية: مصر تعكف على صياغة مبادرة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، عن أن مصر تعمل على طرح مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات المتعثرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، بعد أن توقفت بسبب ما وصفته السلطة بـ“التنصل الإسرائيلي من الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة“.

ونقلت القناة ”13“ العبرية عن مصادر عربية قولها، إن ”جهاز المخابرات المصرية وبتكليف وإشراف مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعمل حاليا على صياغة مبادرة سلام جديدة بالتنسيق مع مسؤولين عرب وأوروبيين؛ بهدف استئناف المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية“.

وبحسب التقرير، فإن الأيام القادمة ستشهد زيارات مكثفة يعقدها مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون وقيادات من دول عربية؛ للاطلاع على المبادرة المصرية وإبداء آرائهم قبل طرحها رسميا.

وأضاف تقرير القناة أن مصر ”ستكثف من اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والجهات ذات الصلة بهدف إنجاح المبادرة وتحقيقها على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المبادرة تحمل في طياتها ”عناوين جادة قابلة للتنفيذ ميدانيا، وتتعلق بقضايا الحل النهائي مثل القدس واللاجئين والحدود والأمن“.

وأوضح التقرير العبري أن ”المبادرة المصرية تم طرحها ومناقشتها خلال القمة الثلاثية التي عقدت مؤخرا في القاهرة، وجمعت بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني“.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، عقد قبل أيام لقاء مع الرئيس الفلسطيني عباس، هو الأول منذ سنوات طويلة بين السلطة الوطنية وإسرائيل؛ لمناقشة قضايا سياسية وأمنية ومدنية واقتصادية، بحسب تغريدة سابقة عبر موقع ”تويتر“ لغانتس.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، إنه ”لا توجد حاليا مفاوضات سياسية بيننا وبين السلطة الفلسطينية“.

وبيّن لابيد، أن حكومته لا ترى حاليا، وجود تقدم في تلك المفاوضات، لافتا إلى أن 90% من الاتصالات مع السلطة الفلسطينية تتم عبر التنسيق الأمني.

وبحسب تصريحات صحفية للقناة ”12“ العبرية، أوضح لابيد، أن لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاء بعلم مسبق منه ومن رئيس الوزراء الحالي نفتالي بينيت، مشيرا إلى أنه لا أحد يفعل مثل هذه الأشياء من تلقاء نفسه.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي لابيد: ”لقد علمت أنا ورئيس الوزراء بينيت، بهذا اللقاء مسبقا، وبما أنه لا توجد حاليا مفاوضات سياسية، فنحن لا نرى اختراقات سياسية“.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجري تنسيقا مع السلطة الوطنية في الشؤون المحلية، والاقتصادية والاجتماعية.