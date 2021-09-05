ألمانيا تسعى لفتح قنوات اتصال مع طالبان بشأن عمليات إجلاء من أفغانستان

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، إن ألمانيا تريد التحدث إلى حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان بشأن كيفية إجلاء متعاقدين محليين عملوا مع ألمانيا وما زالوا هناك.

وأضافت أن من المشجع أنه بات من الممكن معاودة استخدام مطار كابول في رحلات الإجلاء.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد مستعد للتعامل مع حكومة طالبان الجديدة في كابول لكن يتعين على الحركة احترام حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة، وألا تترك أفغانستان تتحول إلى قاعدة للإرهاب.

وقالت ميركل: ”نريد التحدث إلى طالبان بشأن كيفية الاستمرار في نقل المواطنين الذين عملوا مع ألمانيا إلى مناطق آمنة خارج البلاد“.

وأضافت أن يجب يتسنى كذلك لمنظمات الإغاثة الدولية العمل على تحسين الوضع الإنساني هناك.

ولم تشكل طالبان حكومة بعد أكثر من أسبوعين من عودتها للسلطة.

وكان حكم الحركة السابق في الفترة من 1996 إلى 2001 يتسم بعقوبات وحشية ومنع النساء من الدراسة والعمل، ويخشى العديد من الأفغان والحكومات الأجنبية العودة لمثل هذه الممارسات.

ويقول أعضاء طالبان إنهم تغيروا لكنهم لم يحددوا بعد القواعد التي سيفرضونها.