طالبان تعلن دخول قواتها عاصمة وادي بنجشير.. والمعارضة تعتبرها "دعاية"

قالت حركة طالبان، اليوم الأحد، إن قواتها دخلت عاصمة إقليم بنجشير، الذي تحصنت فيه قوات معارضة لها منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول قبل 3 أسابيع في أيدي الحركة.

وقال المتحدث باسم طالبان، بلال كريمي، على تويتر: إن ”الحركة سيطرت على مقر الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم، وإن قوات المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها، إضافة لأسر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر.

وأشار إلى أن القتال يدور حاليا في بازاراك. ولم يتسن التأكد من المعلومات التي وردت على حسابات أخرى على تويتر تعود لشخصيات بارزة من حركة طالبان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال فهيم داشتي، المتحدث باسم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، التي تضم قوات معارضة موالية للزعيم المحلي أحمد مسعود: إن ”آلة الدعاية التابعة لطالبان، تحاول نشر رسائل مضللة“، مشيرا إلى أن قوات المعارضة طردت قوات طالبان من جزء آخر من الوادي.

وأضاف: أن ”قوات المقاومة جاهزة للتصدي لأي شكل من أشكال العدوان“.

وذكرت مجموعة إغاثة إيطالية تسمى ”إميرجينسي“، أو ”منظمة الطوارئ“، أمس السبت، أن مقاتلي طالبان وصلوا لمستشفى تديره المنظمة مخصص لعلاج المصابين بإصابات خطيرة وضحايا الصدمات في منطقة أنابة داخل وادي بنجشير.

وقال مسؤولون من طالبان من قبل، إن قوات الحركة سيطرت بالكامل على بنجشير، لكن القتال متواصل منذ أيام، ويزعم كل طرف أنه كبد الآخر عددا كبيرا من القتلى والمصابين.

وتعهد أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية الأفغانية، بمواصلة مقاومة الهجوم، داعيا لدعم دولي.

ووادي بنجشير هو منطقة جبلية وعرة تقع شمالي كابول، وما زال حطام دبابات سوفيتية مدمرة يتناثر في أرجائه، وأثبت عبر العقود صعوبة السيطرة عليه.

وتحت قيادة أحمد شاه مسعود، الوالد الراحل للزعيم الحالي للجبهة، قاوم وادي بنجشير الجيش السوفيتي الغازي وحكومة طالبان السابقة.

وقال مسعود، اليوم الأحد، إن المئات من مقاتلي طالبان استسلموا لقوات جبهته التي تتألف من عناصر من الجيش النظامي الأفغاني ووحدات قوات خاصة وميليشيا محلية. ولم يتسن التحقق من ذلك بشكل مستقل.

والقتال في بنجشير، هو خير مثال على مقاومة حكم طالبان التي اجتاحت قواتها كابول في 15 أغسطس/ آب، بعد انهيار الحكومة التي دعمها الغرب، وفرار الرئيس أشرف غني من البلاد.

لكن مدنا أخرى شهدت أيضا خروج احتجاجات محدودة العدد دفاعا عن حقوق النساء أو عن العلم الأفغاني.

ودعا مسعود في البداية لتسوية عبر التفاوض مع طالبان، وجرت عدة محاولات لعقد محادثات، لكنها لم تتكلل بالنجاح، وتبادل الجانبان الاتهامات بشأن سبب إخفاقها.