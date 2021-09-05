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قوات خاصة بالجيش تحتجز رئيس غينيا ألفا كوندي
تاريخ النشر: 05 سبتمبر 2021 13:45 GMT
تاريخ التحديث: 05 سبتمبر 2021 15:05 GMT

قوات خاصة بالجيش تحتجز رئيس غينيا ألفا كوندي

أكدت القوات الخاصة الغينية، اليوم الأحد، القبض على الرئيس ألفا كوندي و"حل" مؤسسات الدولة. وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس غينيا وهو

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المصدر: فريق التحرير

أكدت القوات الخاصة الغينية، اليوم الأحد، القبض على الرئيس ألفا كوندي و“حل“ مؤسسات الدولة.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر رئيس غينيا وهو محتجز من قبل قوات خاصة بالجيش.

ورفض ألفا كوندي وهو جالس على كنبة ويرتدي بنطال جينز وقميصا، الإجابة حين سئل إن كان قد تعرّض لسوء معاملة.

وقال جندي اتشح بعلم غينيا وأحاط به ثمانية جنود مسلحين آخرين في بيان مقتضب أُذيع على التلفزيون الرسمي إنهم ”أوقفوا العمل بالدستور وحلوا الحكومة“.

وأضاف أنهم ”يعتزمون تشكيل حكومة انتقالية على أن يعلنوا التفاصيل في وقت لاحق“.

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من جهتها، قالت وزارة الدفاع في بيان، إنّ ”المتمردين أثاروا الرعب“ في كوناكري قبل السيطرة على القصر الرئاسي، غير أنّ ”الحرس الرئاسي مسنودا بقوات الدفاع والأمن، والقوات الموالية والجمهورية، احتووا التهديد وصدوا مجموعة المعتدين“.

ولم يتضح بعد من يضطلع بالسلطة حاليا في البلاد.

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