الأمن البلغاري يعتقل لاجئين سوريين "تفاخروا" بارتكاب جرائم حرب

اعتقل الأمن البلغاري 4 لاجئين سوريين من داخل مخيم لجوء مؤقت؛ عن تهمة مشاركتهم بالعمليات العسكرية في سوريا، وتفاخرهم بقتل وقطع رؤوس مدنيين، فيما فر عدد آخر إلى تركيا خشية تعرضهم للمحاكمة.

ونقل المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، عن مصادره، قولهم إن الأمن البلغاري اعتقل 4 سوريين من ضمن أحد المخيمات المؤقتة للجوء “كامب”، ممن كانوا يستعدون للجوء إلى دول أوروبية قادمين من تركيا.

وأوضح المرصد، أن مجموعة تتكون من 6 أشخاص ينحدرون من منطقة سراقب بريف إدلب الشرقي، وصلوا إلى بلغاريا عبر تركيا؛ في محاولة منهم للجوء إلى أوروبا، وتم نقلهم إلى مخيم مؤقت “كامب”.

وتابع المرصد نقلا عن مصادره، بأن بعض الأشخاص قاموا خلال حديثهم مع آخرين بالمفاخرة بـ “تقطيع رؤوس الشيعة” خلال مشاركتهم بالعمليات العسكرية في أحياء حلب الشرقية ومناطق أخرى، دون أي إثبات لحديثهم بصور أو شرائط مصورة، حيث إن جميعهم مقاتلون سابقون لدى الفصائل من “جبهة ثوار سراقب”، وشخص منهم من هيئة تحرير الشام، بينما أحدهم مدني لم ينتمِ سابقا لأي فصيل لكن شقيقه كان في صفوف تنظيم “جند الأقصى”.

وأضافت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه على ضوء حديث هؤلاء، قام أحد السامعين بإبلاغ الأمن البلغاري ليقدم الأخير مذكرة استدعاء بحق اثنين ويعتقل الأربعة الآخرين بشكل مباشر، إلا أن اثنين ممن صدرت بحقهما مذكرة استدعاء تمكنا من الهرب والعودة إلى تركيا، في الوقت الذي يتواصل التحقيق مع الأشخاص الأربعة.

وقبل أيام، قرر مكتب التحقيق العام الاتحادي في بلجيكا، التحقيق مع لاجئين سوريين، وصفهم بأنهم “مجرمو حرب محتملون”.

وقال مكتب التحقيق، إن المكتب الفيدرالي سوف يحقق مع ما لا يقل عن عشرة لاجئين سوريين متهمين بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما نقلته صحيفة “Nieuwsblad” البلجيكية.

وحُوّل أحد المشتبه بهم (حسين أ.) إلى التحقيق القضائي، ولفت المكتب إلى أن هناك نقصا في المحققين المتخصصين في انتهاكات القانون الدولي.

وكانت محكمة هولندية حكمت على لاجئ سوري بالسجن لمدة 20 عاما؛ لارتكابه جريمة حرب في سوريا، في سابقة هي الأولى من نوعها.

وجاء الحكم، الصادر في 16 من تموز/يوليو الماضي؛ على خلفية تصوير اللاجئ السوري أحمد الخضر تسجيلا مصوّرا يظهر فيه وهو يقوم بجريمة إعدام مصوّرة على “يوتيوب” عام 2012، حين أعدم أسيرا برتبة مقدم من القوات الجوية التابعة للجيش السوري، بعد اقتياده إلى نهر “الفرات” وإعدامه رميا بالرصاص، بحسب ما نقلته وكالة “Trouw” الهولندية.