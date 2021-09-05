موقع عبري: إسرائيل في "ذروة المواجهة" مع الدفاعات الروسية في سوريا

سلطت تقارير إعلامية عبرية، الضوء على ما وصفته بـ“مأزق“ يواجهه سلاح الجو الإسرائيلي، في التعامل مع نظم الصواريخ الروسية المضادة للطائرات في سوريا، وذلك عقب تكرار الحديث عن نجاح تلك النظم في التصدي لغالبية الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل في الشهور الأخيرة.

وحسب موقع ”ديبكا“ الإسرائيلي المتخصص في الملفات العسكرية، فقد شهدت الشهور الثلاثة الماضية تنفيذ 4 غارات إسرائيلية على مواقع سورية، تم خلالها إطلاق 60 صاروخا ضد أهداف مختلفة.

وأضاف الموقع: ”تحدثت بيانات رسمية روسية عن أنه تم إسقاط 52 من تلك الصواريخ بواسطة الدفاعات الروسية المنصوبة في سوريا“.

وأشار الموقع إلى أن ”تلك البيانات ذكرت أن اعتراض تلك الصواريخ تم بواسطة نظامي Buk-M2E، وPantsir-S1“.

وتابع أن ”المعلومات التي جاءت في بيانات صادرة عن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء البحري فاديم كوليت، تعني حال صحتها، أن الغارات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي، منذ شهر تموز/ يوليو الماضي، فشلت“.

قلق إسرائيلي

وقال الموقع إن ”البيان الأول الذي نشره الجنرال الروسي، كان في يوليو الماضي، وحمل وقتها معلومات مفصلة عن غارة إسرائيلية تم خلالها إطلاق 8 صواريخ، تصدت الدفاعات السورية لـ7 منها“.

ولفت ”ديبكا“ إلى أن ”نشر هذه البيانات جاء حتما عقب مصادقة وزارة الدفاع في موسكو“.

وعبر مراقبون إسرائيليون، في الشهر ذاته، عن قلقهم بشأن منظومة التنسيق بين القوات الروسية في سوريا وبين الجيش الإسرائيلي، وذلك عقب صدور بيان روسي، تطرق للمرة الأولى لغارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على ريف حلب، وتحدث عن اعتراض غالبية الصواريخ التي أطلقتها هذه المقاتلات.

ووفق ما أورده الموقع العبري، أمس السبت، فقد ”شملت المعلومات التي نشرها اللواء البحري فاديم كوليت، عدد ونوع المقاتلات التي شاركت في الغارة، والمناطق التي أطلقت منها الصواريخ من داخل المجال الجوي اللبناني وفوق البحر المتوسط والأردن، وعدد الصواريخ التي أطلقت، وكذلك عدد الصواريخ التي أسقطتها الدفاعات السورية، ومواقع تمركز القوات الأمريكية في المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسوريا“.

واعتبر أنه ”في حال صحة المعلومات، فإن الأمر يعني أن القوات الروسية طورت أساليب تمكن بطاريات الصواريخ الدفاعية السورية التي تعتمد على نظم روسية، من اعتراض قرابة 90% من الصواريخ الإسرائيلية“.

ذروة المواجهة

وأشار موقع ”ديبكا“ إلى أن ”الغارة الإسرائيلية، الجمعة الماضية على دمشق، كانت تشبه الغارات التي سبقتها، وحسب ما أورده الجنرال الروسي، قامت 4 مقاتلات إسرائيلية من طراز F-15 بإطلاق 24 صاروخا من المجال الجوي اللبناني صوب أهداف في دمشق، ونجحت الدفاعات السورية في تدمير 21 صاروخا من هذه الصواريخ“.

وأضاف: ”لكن على خلاف البيانات الروسية السابقة، لم يذكر الجنرال كوليت ولو بكلمة واحدة، أن الدفاعات السورية استخدمت صواريخ من طراز SA-5 ضمن محاولة إسقاط المقاتلات الإسرائيلية نفسها، وأن صاروخا واحدا على الأقل أطلق صوب تل أبيب“.

وحسب الموقع، ”لم يتطرق المسؤول الروسي أيضا لحقيقة أن مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي هاجمت بطارية الصواريخ SA-5 ودمرتها“، معتبرا أن ”هذه التطورات تعني أنه في مقابل تدمير 21 صاروخا إسرائيليا، وفق الرواية الروسية، دمرت إسرائيل بطارية صواريخ SA-5 واحدة“.

وختم موقع ”ديبكا“ تقريره بالإشارة إلى ”سؤال تم توجيهه لوزير الخارجية يائير لابيد بشأن الغارة الإسرائيلية الأخيرة على دمشق، وحول انفجار صاروخ سوري فوق تل أبيب، وأجاب لابيد بالقول: هناك أحداث لا يمكنني أن أدلي بتفاصيل حولها“.

واعتبر التقرير أن هذا الأمر يعني أن ”المواجهة الإسرائيلية مع الصواريخ المضادة للطائرات الروسية بلغت ذروتها“.

السمعة الروسية

وفي يوليو الماضي، ذكر الموقع ذاته أن صدور البيانات الروسية في هذا الصدد تعني أن الاتفاق الاستراتيجي الذي ظل قائما إبان تولي بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة الإسرائيلية، وأدى إلى التغاضي عن الغارات الإسرائيلية في سوريا، لم يعد قائما، وأن روسيا ستشارك من الآن فصاعدا في التصدي للغارات الإسرائيلية.

وعقب ذلك ذكر موقع ”Israel Defense“ المتخصص في الملفات العسكرية، أن الضربات الإسرائيلية المتكررة على أهداف داخل سوريا ”دمرت سمعة الدفاعات الجوية الروسية المنصوبة هناك“، وقال إن هذا الأمر تسبب في تساؤلات عديدة بشأن كفاءة السلاح الروسي وسط مخاوف كبيرة من تأثير الأمر على الصادرات الروسية.

ورأى الموقع وقتها أن ”ما نشره الإعلام الروسي حول تقييد عمل المقاتلات الإسرائيلية جاء ضمن محاولة روسية للحفاظ على سمعة الدفاعات الجوية، وأن خوف روسيا من فشل أنظمتها الدفاعية وتضرر المبيعات العسكرية سيمنعها من محاولة اعتراض مقاتلات إسرائيلية؛ لأن فشلها في سوريا سيعني أيضا فشلا روسيا استراتيجيا أمام الولايات المتحدة وحلف الناتو، لو تبين أن السلاح الروسي غير فعال“.