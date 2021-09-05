بايدن يعتزم زيارة مواقع هجمات 11سبتمبر لإحياء ذكرى الضحايا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يزور الرئيس الأمريكي جو بايدن في 11 أيلول/سبتمبر ثلاثة مواقع باتت رمزا للهجمات التي حصلت قبل عشرين عاما، على ما أعلن البيت الأبيض السبت.

ويريد بايدن وزوجته جيل ”تكريم الأرواح التي فُقدت وإحياء ذكراها“، حسب ما جاء في بيان.

وسيتوجهان إلى نيويورك حيث دُمّر برجا مركز التجارة العالمي، وإلى شانكسفيل في بنسلفانيا حيث تحطمت طائرة خطفها أربعة جهاديين، وإلى أرلينغتون في فيرجينيا، قرب واشنطن، حيث تعرضت وزارة الدفاع الأميركية لهجوم.

وأراد بايدن إحياء الذكرى العشرين للهجمات عبر سحب القوات الأمريكية في شكل منظّم من أفغانستان إلى حيث تمّ إرسالها بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.

غير أنّ الحرب في أفغانستان انتهت وسط حال من الفوضى، مع التقدّم السريع الذي حقّقته حركة طالبان ومقتل 13 جنديّاً أميركيّاً في هجوم استهدف كابول خلال عمليّة الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وأمر بايدن، الجمعة، بمراجعة نزع السرية عن وثائق من تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي عن هجمات، 11 سبتمبر / أيلول 2001، في الولايات المتحدة.

وذكر بايدن في بيان: ”عندما ترشحت للرئاسة، تعهدت بضمان الشفافية فيما يخص نزع السرية عن وثائق ترتبط بهجمات، 11 سبتمبر 2001، الإرهابية على أمريكا…مع اقترابنا من الذكرى السنوية العشرين لذلك اليوم المأساوي، فإنني ملتزم بهذا التعهد“.

وقال بايدن إن الأمر الذي أصدره يوجه وزارة العدل، وهيئات أخرى ”بالإشراف على مراجعة نزع السرية عن الوثائق“ المتصلة بتحقيق مكتب التحقيقات الاتحادي.

وأضاف أن الأمر يُلزم وزير العدل ميريك جارلاند بالكشف عن الوثائق المرفوع عنها السرية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وسيحيي بايدن ذكرى الهجمات، الأسبوع المقبل.

وفي يوم الثلاثاء الواقع في 11 سبتمبر/ أيلول من العام 2001 استولى انتحاريون على طائرات ركاب أمريكية وصدموا بها ناطحتي سحاب في نيويورك، مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.

وأسفرت الهجمات عن مقتل قرابة 3000 شخص.

ولا يزال الهجوم أحد أكثر الأحداث درامية ورعبًا في القرن الحادي والعشرين ليس فقط بالنسبة الأمريكيين، بل بالنسبة للعالم برمته.