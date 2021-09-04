جوردون براون يتهم الغرب بارتكاب "جريمة أخلاقية" بتخزين لقاحات كورونا

اتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون الدول الغنية بارتكاب ”جريمة أخلاقية“ بتخزين جرعات لقاح كوفيد-19 بينما تكافح الدول الفقيرة للحصول على الإمدادات.

ودعا براون، وهو مبعوث خاص للأمم المتحدة، الرئيس الأمريكي جو بايدن وغيره من قادة مجموعة السبع إلى شحن اللقاحات بشكل عاجل من المستودعات في أمريكا وأوروبا إلى أفريقيا.

وقال براون ”نحن في سباق جديد، لإيصال اللقاحات إلى الناس في أسرع وقت ممكن، لكن هذا السباق يسيطر فيه الغرب على إمدادات اللقاح“.

وكشف تقرير أعده نشطاء في مكافحة الفقر فبراير الماضي، أن الدول الغنية في طريقها للحصول على أكثر من مليار جرعة تزيد على احتياجاتها من اللقاحات المضادة لمرض كوفيد-19، في حين تتدافع البلدان الأفقر للحصول على الشحنات المتبقية من اللقاحات في وقت يسعى العالم للحد من تفشي فيروس كورونا.

وفي تحليل لاتفاقات الإمدادات الراهنة للقاحات كوفيد-19 ذكرت حملة (وان)، وهي منظمة دولية معنية بمكافحة الفقر والأمراض التي يمكن الوقاية منها، أنه يتعين على البلدان الثرية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أن تتقاسم الجرعات الزائدة عن حاجتها من أجل تعزيز الاستجابة العالمية للجائحة.

وذكرت الحملة أن عدم القيام بذلك سيحرم الملايين من الحماية الأساسية في مواجهة الفيروس المسبب لمرض كوفيد-19 وسيطيل أمد الجائحة على الأرجح.

وركز التقرير على وجه الخصوص على العقود التي أبرمتها أكبر خمس شركات مصنعة للقاحات كوفيد-19 وهي فايزر-بيونتيك ومودرنا وأكسفورد-أسترا زينيكا وجونسون آند جونسون ونوفافاكس.

واكتشفت أنه حتى الآن حصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا وكندا واليابان على أكثر من ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات، وهو ما يزيد بأكثر من 2.06 مليار جرعة عن احتياجات كافة سكان هذه البلدان للتطعيم بجرعتي اللقاح.

وخلص التحليل إلى أنه فضلا عن إمدادات لقاحات كوفيد-19 التي توزع عبر برنامج كوفاكس، الذي يهدف لضمان التوزيع العادل للقاحات كوفيد-19، والاتفاقات الثنائية فإن الفائض من الجرعات التي حصلت عليها البلدان الغنية يتعين أن يخصص لحماية الفئات المهددة في البلدان الأشد فقرا.

وأضاف أن هذا سيخفض بشدة خطر الوفاة بمرض كوفيد-19، فضلا عن الحد من فرص ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا وتسريع القضاء على الجائحة.