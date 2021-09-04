الرئيس الإيراني: نؤيد مفاوضات نووية تؤدي إلى رفع العقوبات‎‎

قال الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي مساء اليوم السبت، إن حكومته تؤيد المفاوضات النووية مع القوى الدولية التي تؤدي الى رفع ش العقوبات عن إيران.

وأوضح رئيسي في أول مقابلة له مع التلفزيون الإيراني منذ توليه منصبه، ”سنكون مع المفوضات التي تؤدي إلى رفع العقوبات ولن نقبل بمواصلة الضغوط الغربية على إيران، لأنها لن تؤدي الى نتيجة كما في السابق“.

وأشار رئيسي إلى أن ”محور أي مباحاثات مع الغرب هو مصالح الشعب الإيراني التي لن نتراجع عنها خطوة واحدة“، بحسب تعبيره.

وأضاف الرئيس الإيراني ”مستعدون لإجراء محادثات نووية لكن ليس تحت ضغط غربي“.

وتابع: ”سنكون مع مفاوضات مُجدية تؤدي الى رفع العقوبات وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الايراني“.

ووجه رئيسي دعوة لرجال الأعمال الإيرانيين الذين يعيشون في الخارج، وقال ”أقول للإيرانيين في الخارج إن إيران آمنة وإن ساحل مكران جاهز للاستثمار“.

وتوقفت المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة ”4+1“ في 20 من يونيو/حزيران الماضي بعد ست جولات من المحادثات التي شاركت فيها الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة بهدف الوصول إلى تفاهيم يعيد العمل بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن في مايو عام 2018.

ولم تحدد إيران والأطراف الدولية، وقتا محددا لاستئناف المفاوضات النووية في فيينا، واخترقت طهران بنود الاتفاق النووي المبرم عام 2015 من بينها رفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، وحيد جلال زادة، في حديث لوكالة أنباء ”تسنيم“، إن ”الجولة الجديدة من المفاوضات النووية مع مجموعة (4+1)، ستستأنف ببرنامج ونهج جديدين“.

وفيما يتعلق بالأزمة الأفغانية في ظل سيطرة طالبان المتشددة وانسحاب القوات الأمريكية، قال الرئيس الإيراني، إن ”الحل في أفغانستان يتمثل في تشكيل حكومة مبنية على رأي الشعب ومعبرة عن إرادته دون تدخل“.

ولفت إلى أن ”الوضع في أفغانستان أثبت أن الحضور الأمريكي في المنطقة لا يحقق الأمن والاستقرار بل يهددهما“، مضيفا ”ندعم ونعترف بالحكومة التي يختارها الشعب الأفغاني“.

وأشار الرئيس الإيراني إلى أن بلاده تستضيف قرابة ثلاثة ملايين لاجئ أفغاني واصفا إياهم بـ“الضيوف على الإيرانيين“.

ويواجه الأفغان صعوبات شديدة في إيران من حيث فرص العمل والحصول على إقامة رسمية من قبل السلطات.