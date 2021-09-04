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فرنسا: أفغانستان "جرس إنذار" لأوروبا بشأن الدفاع والقيادة
تاريخ النشر: 04 سبتمبر 2021 17:39 GMT
تاريخ التحديث: 04 سبتمبر 2021 18:40 GMT

فرنسا: أفغانستان "جرس إنذار" لأوروبا بشأن الدفاع والقيادة

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم السبت، إن التحديات الأمنية الناجمة عن الاضطرابات في أفغانستان يجب أن تكون "جرس إنذار للاتحاد الأوروبي". ودعا لو

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المصدر: رويترز

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير، اليوم السبت، إن التحديات الأمنية الناجمة عن الاضطرابات في أفغانستان يجب أن تكون ”جرس إنذار للاتحاد الأوروبي“.

ودعا لو مير، الاتحاد الأوروبي، إلى أن يكون أكثر طموحا فيما يتعلق بالدفاع والقيادة على المستوى العالمي.

وأضاف للصحفيين خلال مؤتمر سنوي للشركات في تشرنوبيو الإيطالية: ”يجب أن تصبح أوروبا القوة العظمى الثالثة إلى جانب الصين والولايات المتحدة. دعونا نفتح أعيننا، فنحن نواجه تهديدات ولا يمكننا الاعتماد بعد الآن على حماية الولايات المتحدة“.

وقال لو مير، إن ”أفغانستان جرس إنذار“، مضيفا أن أوروبا تواجه أيضا تهديدات أمنية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف الوزير الفرنسي، أن ”باريس قررت استثمار 1.7 مليار يورو (2.02 مليار دولار) إضافية في مجال الدفاع هذا العام وتود أن ترى دولا أوروبية أخرى تفعل الشيء نفسه“.

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