تصريحات متناقضة حول سحب روسيا لقاح "سبوتنيك" من إيران

بعد شهرين من بدء الإنتاج التجريبي للقاح سبوتنيك الروسي المضاد لفيروس كورونا، أدلى مسؤولون إيرانيون بتصريحات متناقضة بشأن سحب اللقاح المنتج في إيران من قبل روسيا.

وقال مساعد قائد مقر الدفاع البيولوجي في إيران، محمد كريمي نيا، لصحيفة ”جوان“ التابعة للحرس الثوري اليوم السبت، إن جميع لقاحات سبوتنيك المنتجة في إيران سيتم تسليمها إلى روسيا“.

وأضاف كريمي نيا: ”الحقيقة هي أن الروس تعاقدوا مع شركة الأدوية الإيرانية (أكتووركو)، لإنتاج لقاح سبوتنيك في إيران وتسليمه إلى روسيا وليس إيران، وفي الواقع استعانت روسيا بمصادر خارجية لإنتاج لقاح سبوتنيك“، مبينا أن ”العقد كان منذ البداية حول إنتاج اللقاح في إيران ونقل مليوني جرعة شهريًا إلى روسيا“.

من ناحية أخرى، قال كيانوش جهانبور، رئيس إدارة الغذاء والدواء التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، إن روسيا لم تمنح الجانب الإيراني بعد ترخيصًا للإنتاج بالجملة.

وقال جهانبور في معرض رده على ما ذكره كريمي نيا إن ”لقاح سبوتنيك تم إنتاجه فقط كشحنة أولية وينتظر منذ أسابيع الحصول على الموافقة النهائية من معهد كاماليا الروسي لدخول دورة الإنتاج الضخم“.

وأضاف أن ”منظمة الغذاء والدواء يجب أن تصدر تصريح دخول وخروج لأي لقاح، ولم يتم إصدار هذا الترخيص بعد“.

ووصف جهانبور تصريحات محمد كريمي نيا بشأن سحب لقاح سبوتنيك الروسي المنتج في إيران، بـ“الكاذبة“، مشيرا إلى أن ”الجانب الروسي لم يوافق بعد على المنتج الأصلي للقاح سبوتنيك لايت الذي تنتجه شركة إيرانية خاصة للإنتاج بالجملة بموجب ترخيص“.

ورأى جهانبور أن ”نية ودوافع المتحدث لنشر هذه الكذبة ليست واضحة في الوضع الحالي“.

و“سبوتنيك لايت“ عبارة عن المكون الأول من لقاح ”سبوتنيك V“، (أي أنه بجرعة واحدة) وسيساعد التطعيم باستخدام ”سبوتنيك لايت“ في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وهذه هي الحالة الثانية للجدل بين كبار مسؤولي الصحة الإيرانيين حول لقاح كورونا.

وكان نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي قد قال في يوليو/تموز الماضي، إن ”الروس خدعونا في مجال إنتاج اللقاح“.

وتسير عملية التطعيم ضد كورونا في إيران ببطء وإرباك، وذلك بعدما حظر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي استيراد اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا، لكنه تراجع الشهر الماضي عن ذلك بعد ارتفاع عدد الإصابات والوفيات اليومية.

وعلى الرغم من الدعاية الواسعة حول لقاح بركة الإيراني برعاية مؤسسة تابعة لمكتب المرشد خامنئي، إلا أنه لم يتم نشر دراسة موثوقة لفعاليته وسلامته حتى الآن على الرغم من استخدامه منذ فترة.

في سياق آخر، أعلنت إيران عن تسجيل 515 حالة وفاة مع أكثر من 20 ألف إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا أكثر من خمسة ملايين، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 110 آلاف و64 شخصاً، منذ بدء رصد الجائحة.