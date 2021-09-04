السوريون أولا والأفغان أخيرا.. الحكومة الألمانية تكشف جنسيات الخطرين أمنيا

كشف تقرير رسمي ألماني جنسيات الأشخاص الخطرين أمنيا في البلاد، إذ احتل السوريون المرتبة الأولى، فيما جاء الأفغان في المرتبة الأخيرة.

ووفقا للتقرير، الذي نشر موقع ”دويتشه فيله“ بعض تفاصيله، فإن الشرطة الألمانية رصدت 330 شخصا في مجال الإيديولوجية الدينية من الخطرين أمنيا داخل البلاد.

وأفاد التقرير بأن من بين ”الإسلامويين“، الذين تصنفهم السلطات الألمانية على أنهم خطيرون أمنيا، يشكل السوريون حاليا إلى حد كبير، أكبر مجموعة بعد الألمان، وفي المقابل، فإن نسبة الأفغان بين الإسلامويين الذين تصنفهم الشرطة على أنهم يشكلون خطرا محتملا، منخفضة نسبيا.

ومن بين 330 شخصا خطيرا رصدت الشرطة الألمانية 186 فردا يحملون الجنسية الألمانية حصرا، أو يحملون معها جنسية أخرى، بحسب ما جاء في ”دويتشه فيله“.

ووفق التقرير، يبلغ عدد السوريين من بين 144 إسلامويا أجنبيا مصنفين على أنهم خطيرون أمنيا 61 فردا، يليهم العراقيون بواقع 17 فردا، ثم مواطنون روس 13 فردا، وإسلاميون متطرفون من تركيا بـ11 فردا، ولم يتم التوصل إلى جنسية ثمانية، وهناك اثنان بلا جنسية.

يشار إلى أن أعداد الجاليات الأجنبية في ألمانيا يحدد هذه النسب، فبحسب السجل المركزي الألماني للأجانب، كان هناك نحو 1.46 مليون تركي، وحوالي 818 ألف سوري، وحوالي 272 ألف أفغاني، يعيشون في ألمانيا حتى نهاية عام 2020.

وهذا ما يفسر ارتفاع عدد السوريين المصنفين كخطرين أمنيا، وانخفاض عدد الأفغان الذين تم بالفعل ترحيل بعض منهم والمصنفين كخطرين إلى بلدهم أفغانستان في السنوات الأخيرة، وهو ما قلل نسبتهم من بين الخطرين أمنيا، في حين لم يسجل ترحيل أي سوري منذ العام 2012 من ألمانيا، على اعتبار أن سوريا ليست دولة آمنة، بحسب تصنيف الحكومة الألمانية.

والأشخاص الخطيرون أمنيا، وفق التصنيف الألماني، هم أولئك الذين لا تستبعد السلطات ارتكابهم أعمال عنف خطيرة ذات دوافع سياسية، تصل إلى حد شن هجمات إرهابية.

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد اتبعت سياسة ”الأبواب المفتوحة“ في العام 2015 حيال اللاجئين، وهو ما أدى ألى تدفق مئات الآلاف من السوريين نحو ألمانيا.

ووفقا لخبراء، تسببت هذه السياسة المرنة في تصاعد اليمين المتطرف في ألمانيا، إذ ارتفع، في السنوات الأخيرة، رصيد ”حزب البديل من أجل ألمانيا“، اليميني الذي يعرب صراحة عن مناهضته للاجئين، ويطالب بترحيلهم إلى بلادهم الأصلية.