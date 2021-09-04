كانت أولى وعود الخميني .. برلماني إيراني يصف مشروع مجانية الكهرباء والغاز بـ"الكذبة الكبرى"

وصف البرلماني الإيراني، علي رضا سليمي مشروع ”مجانية الكهرباء والغاز“ الذي أطلقته حكومة الرئيس السابق حسن روحاني بـ ”الكذبة الكبرى“، مؤكدا أن السلطات في عهد روحاني قد فرضت ضغوطا شديدة على المواطنين فيما يتعلق بأسعار الكهرباء.

وقال سليمي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”فارس“ الإيرانية، المقربة من الحرس الثوري: ”إن مشروع مجانية الكهرباء والغاز الذي طرحته حكومة حسن روحاني هو للأسف مجرد كذبة كبرى، في حين أن الحكومة السابقة في الأشهر الأخيرة من ولايتها قد حملت المواطنين ضغوطا شديدة بشأن أسعار الكهرباء“.

وأضاف عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني أن ”الوزراء والمسؤولين في حكومة روحاني كانوا يصرحون بالعمل على رفع مشكلات المواطنين، بينما ما حصل على أرض الواقع في مختلف المجالات مغاير لذلك، وزادت الضغوط والمشكلات وأوجه النقص“.

واعتبر سليمي أن ”أزمة انقطاع الكهرباء في إيران أصبحت تعادل أزمة انقطاع التيار الكهربائي في دولة مثل أفغانستان، وذلك بعدما شهدنا انقطاعا مستمرا للتيار الكهربائي طول العامين الماضيين“.

وأشار البرلماني الإيراني إلى ملف الغاز المجاني، حيث أكد أن بلاده لم تستطع إنتاج المعدل المطلوب لحاجة السكان، ”في حين أننا نواجه منذ خريف العام الماضي نقصا يوميا في الغاز بمعدل وصل إلى نحو 140 مليون متر مكعب، وذلك في ظل عدم وجود استثمارات كافية في قطاع الغاز“.

ورأى سليمي أن إيران شهدت في عهد الحكومتين السابقتين (أي عهدي أحمدي نجاد وحسن روحاني) ظروفا اقتصادية أسوأ مما كان عليه الحال في فترة الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثماني سنوات (1980-1988).

وأوضح أن إيران في فترة الحرب المذكورة كان تعاني من التضخم بنسبة 7%، بينما وصل معدل التضخم في عهد الحكومة السابقة إلى 55% وفق ما صرح البرلماني لوكالة أنباء ”فارس“.

يُذكر أن أول من أطلق وعود مجانية الكهرباء والمياه وحتى شراء المنازل في إيران كان المرجع الشيعي الراحل، آية الله الخميني، وذلك عقب عودته إلى إيران من المنفى بعد انتصار الثورة الإيرانية عام 1979، والتي أطاحت بحكم الشاه محمد رضا بهلوي.

وتؤكد تقارير اقتصادية أن إيران عجزت عن تطبيق وعود مجانية الكهرباء والغاز، فيما يقر مسؤولون إيرانيون في قطاع الطاقة بأن البلاد تواجه أزمة في مصادر الطاقة الكهربائية والغاز؛ الأمر الذي دفع طهران مؤخرا لتخفيض صادرات الغاز إلى دول منها العراق.