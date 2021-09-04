طهران تستنكر عقوبات أمريكية على إيرانيين إثر مخطط مزعوم لخطف صحفية

استنكرت إيران اليوم السبت، عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة على أربعة إيرانيين بسبب مخطط مزعوم لخطف صحفية أمريكية من أصل إيراني، قائلة إن الخطوة تعكس ”إدمان“ واشنطن للعقوبات.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، عقوبات على الإيرانيين الأربعة قائلة إنهم ”عملاء للمخابرات مسؤولون عن المخطط الفاشل“.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في تغريدة نقلا عن المتحدث باسمها سعيد خطيب زاده ”إن الداعمين للحظر والمنتفعين به في أمريكا وجدوا أن جعبتهم باتت فارغة مقابل المقاومة القصوى للشعب الإيراني، وجاؤوا هذه المرة باستخدام سيناريوهات هوليودية في محاولة لتفعيل سياسة الحظر“.

وأضاف: ”على واشنطن إدراك أنه ما من خيار أمامها سوى التخلي عن إدمانها للعقوبات والتحلي بالسلوك المحترم تجاه طهران“.

وتأتي العقوبات بعد أن اتهم مدعون أمريكيون الأربعة في تموز /يوليو بالتآمر لخطف الصحفية والناشطة الحقوقية التي تنتقد طهران، والتي أكدت ”رويترز“ من قبل أنها الأمريكية من أصل إيراني ”مسيح علي نجاد“.

ووصفت إيران المؤامرة المزعومة بأنها ”لا أساس لها“.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أن من فُرضت عليهم العقوبات هم مسؤول المخابرات البارز في إيران علي رضا شاه فاروقي فرحاني وعملاء المخابرات الإيرانية محمود خزين وكيا صديقي وأوميد نوري.

وتجمد العقوبات جميع ممتلكات الأربعة في الولايات المتحدة أو تحت الولاية الأمريكية وتحظر أي تحويلات بينهم وبين مواطنين أمريكيين. وأضافت الوزارة أن غير الأمريكيين الذين يجرون تحويلات معينة مع الأربعة يمكن أن يخضعوا أيضا للعقوبات الأمريكية.

من جهتها، قالت ”مسيح علي نجاد“ تعليقا على محاولة اختطافها إن ”النظام الإيراني لن ينجح في إخراس صوتي، وصوت الشعب الإيراني، كما لن تفلح مؤامرة اختطافي في تغيير مساري وأنشطتي“.

وأضافت في تصريحات نقلتها إذاعة ”فردا“ المعارضة أن “عناصر الشرطة الفيدرالية الأمريكية حذروني طيلة أشهر بشأن تأميني من مخططات محتملة من قبل النظام الإيراني“.

ووصفت ”مسيح“ النظام الإيراني بـ ”الفيروس“، فيما أوصت الدول الغربية بعدم التعامل مع النظام في طهران، معتبرة أن ”التعامل مع النظام يضر بمصالح الشعب الإيراني، ومصالح وأمن غيره من دول العالم“.

وعرفت نجاد – وهي من مواليد 11 أيلول/ سبتمبر عام 1976 – بنشاطها السياسي منذ صغرها، وقد اعتقلت في العام 1994 بسبب إنتاجها منشورات تنتقد الحكومة.

في العام 2005 كتبت مقالا يوحي بأن وزراء الحكومة ادعوا تخفيض أجورهم رغم أنهم في الواقع يتلقون مبالغ كبيرة من المال ”كمكافآت“ لكل شيء من خدمة الواجبات الدينية. وولَّدت المقالة الكثير من الجدل، آنذاك.

وصرحت نجاد في وقت سابق، بأنها لا تعارض الحجاب، لكنها تعتقد أنه يجب أن يكون مسألة اختيار شخصي.