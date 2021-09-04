تقرير: عائلات أفغانية زوجت بناتها قسرًا في مطار كابل فرارًا من طالبان

نبّه المسؤولون الأمريكيون الذين يتعاملون مع اللاجئين الأفغان في الخارج وزارة الخارجية مؤخرًا إلى حالات أُجبرت فيها نساء وفتيات على الزواج أو وصلن مع شركاء ذكور متظاهرين بأنهم أزواجهن ليكونوا مؤهلين للإجلاء والهروب من طالبان، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر.

وجاء في تقرير نشرته شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية، نقلًا عن مصدرين، أنه تم الكشف عن تلك الوقائع أثناء وجود أفغان في مركز عبور في الخارج، لافتًا إلى أنه من غير الواضح مدى انتشار المشكلة.

وأكدت المصادر أن اليأس السائد بين الأفغان يدفعهم للفرار من البلاد بعد سيطرة طالبان، والخوف مما قد يعنيه حكمهم للنساء والفتيات.

وقالت المصادر إن بعض النساء والفتيات الأفغانيات المقيمات في أحد مراكز الإجلاء أفدن بأن أسرهن أجبرتهن على الزواج خارج مطار كابول حتى يتمكنوا من الهروب من البلاد مع استيلاء طالبان على السلطة.

وكشف تقرير الشبكة الأمريكية أنه في بعض الحالات المبلغ عنها، دفعت العائلات للرجال المؤهلين للإجلاء آلاف الدولارات للزواج أو الظهور كأزواج للنساء للفرار.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الجمعة، ”إن الوزارة تأخذ مزاعم الإتجار بالبشر على محمل الجد، وتلتزم بحماية الأفراد المعرضين للخطر على مستوى العالم“.

وأضاف: ”نحن ننسق عبر الحكومة الأمريكية ومع الشركاء المحليين والدوليين للكشف عن الحالات المحتملة للإتجار بالبشر بين الأفغان المعرضين للخطر في مواقع إعادة التوطين ولحماية أي ضحايا يتم تحديدهم“.

وقال مصدر دبلوماسي إن وزارة الخارجية الأمريكية أشارت إلى أنها ستنسق مع وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، في وقت يتم فيه توجيه العاملين في مركز للاجئين حول كيفية التعرف على الضحايا المحتملين للإتجار بالبشر.

وتعتمد الولايات المتحدة على دول ثالثة كمحطات مؤقتة قبل سفر الأفغان إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى، وبمجرد وصولهم إلى تلك البلدان الثالثة، تتم معالجة الأفغان وفحصهم قبل مواصلة رحلاتهم، ويسافر البعض إلى الولايات المتحدة، حيث يستخدم المسؤولون سلسلة من القواعد العسكرية لإيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

وتأتي مخاوف الأهالي بالارتباط مع ممارسات طالبان خلال فترة حكمها السابقة، قبل نحو عقدين، عندما كانت تفرض قيودًا مشددة على النساء، وتمنعهن من الدراسة والعمل.

يذكر أنه عندما حكمت طالبان أفغانستان آخر مرة، بين عامي 1996 و 2001، أغلقت مدارس الفتيات، ومنعت النساء من العمل، وبعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في العام 2001، خففت القيود المفروضة على النساء.

وتعهدت طالبان بعد سيطرتها على كابل، مؤخرًا، بأن تكون أكثر تسامحًا مع الجميع، وأن تسمح للنساء بممارسة بعض النشاطات، ضمن الأطر الشرعية، إلا أن الخوف لا يزال يتملك الأفغانيات اللواتي لا يرغبن بالعيش في ظل الحركة.

ويوم الجمعة، نزلت نحو 50 امرأة إلى الشوارع في تظاهرة ندُر مثيلها، للمطالبة بحق العمل، والاحتجاج على تغييب المرأة عن مؤسسات الحكم في مدينة هرات غرب أفغانستان، حيث رددن: ”من حقنا أن نحصل على تعليم، وعمل وأمن“،. كما رددن: ”لسنا خائفات، نحن متحدات“.