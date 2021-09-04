ماكرون يلتقي الأسبوع المقبل المرشحين لخلافة ميركل

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع المقبل كلّاً من أرمين لاشيت وأولاف شولتس المرشّحَين لخلافة المستشارة الألمانيّة أنغيلا ميركل واللذين سيخوضان انتخابات 26 أيلول/سبتمبر، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسيّة الجمعة.

ويلتقي ماكرون شولتس وزير المال الحالي المنتمي إلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي، الاثنين 6 أيلول/سبتمبر، على أن يلتقي لاشيت زعيم الاتّحاد المسيحي الديموقراطي في الثامن منه.

يأتي ذلك في وقتٍ يُسجّل لاشيت مرشّح المحافظين بزعامة المستشارة الألمانيّة تراجعاً قبل شهر من الانتخابات التشريعيّة.

وأيًا تكُن نتيجة الانتخابات، فإنّ عملية تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة قد تكون في منتهى التعقيد، مع صيغة لم تتّضح بعد.

وبعد الاقتراع، ستتنحى ميركل التي هيمنت على المشهد السياسي الألماني لمدة 16 عامًا.

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت، دعمها لترشح ”أرمين لاشيت“ لخلافتها في المستشارية في أعقاب الانتخابات التشريعية المقبلة.

وقالت ميركل خلال مشاركتها في تجمّع انتخابي في برلين: ”كان من المهم بالنسبة إليه على الدوام جعل كرامة الفرد التي لا تتجزأ محور كل شيء“.

وأضافت: ”أنا على قناعة تامة بأنّه سيخدم الألمان بهذا النهج“ في وقت يواجه مرشح حزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي صعوبات ويفقد الزخم في استطلاعات الرأي.

وبعد إدارتهما غير المنتظمة لأزمة الوباء العالمي، وتكبدهما انتكاسة انتخابية في اقتراعين محليين مؤخرا، يواجه الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، فضيحة اختلاس أموال مرتبطة بشراء كمامات طبية.

وبلغ الاضطراب ذروته كما تكشف استطلاعات الرأي الأخيرة: فتحالف الحزبين لا يحصد حاليا سوى 26% إلى 28,5% من نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أيلول سبتمبر، أي أقلّ بعشر نقاط من شعبيته في شباط فبراير، وفي انهيار حاد لهذه النسبة منذ العام الماضي، عندما بلغت 40%.

وبات حزب الخضر ينافس المعسكر المحافظ، بعد أن سجّل ارتفاعا في شعبيته منذ الانتخابات الأوروبية عام 2019، وهو يحلم بانتزاع المستشارية من الاتحاد الديمقراطي المسيحي.